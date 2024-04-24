Прокуратура ХМАО нашла нарушения при строительстве школы

Прокуратура Когалыма во время надзорных мероприятий при строительстве школы на улице Сибирской выявила, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«В ходе надзорных мероприятий ранее было установлено, что строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика, кроме того не согласована смета на данный объект. В связи с допущенными нарушениями прокурором города внесены представления в адрес главы города и застройщика», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Застройщик ООО «СИБВИТОСЕРВИС» увеличил количество рабочих и темпы строительства. Прокуратура продолжит контролировать ход возведения объекта.
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