Прокуратура ХМАО нашла нарушения при строительстве школы

25 апреля 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Прокуратура выявила, что строительство школы идет с отставанием от графика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Когалыма во время надзорных мероприятий при строительстве школы на улице Сибирской выявила, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий ранее было установлено, что строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика, кроме того не согласована смета на данный объект. В связи с допущенными нарушениями прокурором города внесены представления в адрес главы города и застройщика», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Застройщик ООО «СИБВИТОСЕРВИС» увеличил количество рабочих и темпы строительства. Прокуратура продолжит контролировать ход возведения объекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Когалыма во время надзорных мероприятий при строительстве школы на улице Сибирской выявила, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий ранее было установлено, что строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика, кроме того не согласована смета на данный объект. В связи с допущенными нарушениями прокурором города внесены представления в адрес главы города и застройщика», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Застройщик ООО «СИБВИТОСЕРВИС» увеличил количество рабочих и темпы строительства. Прокуратура продолжит контролировать ход возведения объекта.