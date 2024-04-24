24 апреля 2024

Прокуратура ХМАО нашла нарушения при строительстве школы

© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки в Заозерном. Курган, школа, строительство школы, заозерный, стройка школы
Прокуратура выявила, что строительство школы идет с отставанием от графика Фото:

Прокуратура Когалыма во время надзорных мероприятий при строительстве школы на улице Сибирской выявила, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий ранее было установлено, что строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика, кроме того не согласована смета на данный объект. В связи с допущенными нарушениями прокурором города внесены представления в адрес главы города и застройщика», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик ООО «СИБВИТОСЕРВИС» увеличил количество рабочих и темпы строительства. Прокуратура продолжит контролировать ход возведения объекта.

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Прокуратура Когалыма во время надзорных мероприятий при строительстве школы на улице Сибирской выявила, что работы идут с отставанием от графика, а смета на объект не согласована. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе надзорных мероприятий ранее было установлено, что строительно-монтажные работы ведутся с отставанием от графика, кроме того не согласована смета на данный объект. В связи с допущенными нарушениями прокурором города внесены представления в адрес главы города и застройщика», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Застройщик ООО «СИБВИТОСЕРВИС» увеличил количество рабочих и темпы строительства. Прокуратура продолжит контролировать ход возведения объекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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