Четверо полицейских в Подмосковье поставили на учет 1500 нелегалов-мигрантов

25 апреля 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Из 14 обвиняемых, которые фиктивно ставили мигрантов на учет, 12 находятся под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU В Подмосковье четверо полицейских из Балашихи обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысячи мигрантов. Всего обвинение предъявлено 14 гражданам России. Об этом сообщили в подмосковного главка Следственного комитета РФ. «В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел», — говорится в сообщении подмосковного СК. Оно опубликовано в его telegram-канале . Следствие установило, что с января 2022 по март 2024 года обвиняемые занимались незаконной регистрацией иностранцев в Реутове и Балашихе за сумму свыше одного миллиона рублей. В результате действий группы мигранты получали возможность легализации в РФ. На данный момент 12 обвиняемых находятся под стражей, еще двоих поместили под домашний арест. Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил увеличить срок и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Для этого нужно внести изменения в Уголовный кодекс РФ. По словам депутата, в 2023 году число осужденных за организацию незаконной миграции выросло на 27%, тем самым приблизившись к одной тысяче человек, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье четверо полицейских из Балашихи обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысячи мигрантов. Всего обвинение предъявлено 14 гражданам России. Об этом сообщили в подмосковного главка Следственного комитета РФ. «В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел», — говорится в сообщении подмосковного СК. Оно опубликовано в его telegram-канале. Следствие установило, что с января 2022 по март 2024 года обвиняемые занимались незаконной регистрацией иностранцев в Реутове и Балашихе за сумму свыше одного миллиона рублей. В результате действий группы мигранты получали возможность легализации в РФ. На данный момент 12 обвиняемых находятся под стражей, еще двоих поместили под домашний арест. Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил увеличить срок и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Для этого нужно внести изменения в Уголовный кодекс РФ. По словам депутата, в 2023 году число осужденных за организацию незаконной миграции выросло на 27%, тем самым приблизившись к одной тысяче человек, передает RT.