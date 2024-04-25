Четверо полицейских в Подмосковье поставили на учет 1500 нелегалов-мигрантов

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Мигранты у экзаменационного отдела ГИБДД. Екатеринбург , дверь, мигранты, столпотворение, мигранты, толпа
Из 14 обвиняемых, которые фиктивно ставили мигрантов на учет, 12 находятся под стражей Фото:

В Подмосковье четверо полицейских из Балашихи обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысячи мигрантов. Всего обвинение предъявлено 14 гражданам России. Об этом сообщили в подмосковного главка Следственного комитета РФ.

«В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел», — говорится в сообщении подмосковного СК. Оно опубликовано в его telegram-канале.

Следствие установило, что с января 2022 по март 2024 года обвиняемые занимались незаконной регистрацией иностранцев в Реутове и Балашихе за сумму свыше одного миллиона рублей. В результате действий группы мигранты получали возможность легализации в РФ. На данный момент 12 обвиняемых находятся под стражей, еще двоих поместили под домашний арест.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил увеличить срок и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Для этого нужно внести изменения в Уголовный кодекс РФ. По словам депутата, в 2023 году число осужденных за организацию незаконной миграции выросло на 27%, тем самым приблизившись к одной тысяче человек, передает RT.

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В Подмосковье четверо полицейских из Балашихи обвиняются в фиктивной постановке на учет более 1,5 тысячи мигрантов. Всего обвинение предъявлено 14 гражданам России. Об этом сообщили в подмосковного главка Следственного комитета РФ. «В рамках расследования уголовного дела об организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток в особо крупном размере предъявлено обвинение четырнадцати гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел», — говорится в сообщении подмосковного СК. Оно опубликовано в его telegram-канале. Следствие установило, что с января 2022 по март 2024 года обвиняемые занимались незаконной регистрацией иностранцев в Реутове и Балашихе за сумму свыше одного миллиона рублей. В результате действий группы мигранты получали возможность легализации в РФ. На данный момент 12 обвиняемых находятся под стражей, еще двоих поместили под домашний арест. Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский предложил увеличить срок и повысить сумму штрафа за организацию незаконной миграции. Для этого нужно внести изменения в Уголовный кодекс РФ. По словам депутата, в 2023 году число осужденных за организацию незаконной миграции выросло на 27%, тем самым приблизившись к одной тысяче человек, передает RT.
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