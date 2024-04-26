Депутат Новиков: в РФ решают, как ускорить выдачу гражданства добровольцам СВО

26 апреля 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Жителям иностранных государство сложно получить гражданство РФ, отметил Дмитрий Новиков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти России решают вопрос по ускорению процесса получения гражданства РФ иностранным добровольцам, служащим в зоне СВО. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В августе 2023 года закончилась виза у гражданина Германии Эриха Биттермана, находящегося сейчас в качестве добровольца в зоне СВО со стороны России. Ему грозит депортация на родину и срок в 20 лет по статье «наемничество». Ранее Биттерман неоднократно подавал запрос на получение гражданства РФ, но ему приходил отказ. «Вопрос гражданства РФ для представителей недружественных стран, которые сейчас сражаются на стороне России в зоне СВО, находится в процессе решения. Эта проблема, действительно, есть. Одна из главных задач сделать так, чтобы эти люди могли получить вид на жительство, а затем и гражданство в ускоренном порядке без всяких препятствий. Порой это бывает сложно сделать даже нашим соотечественникам, которые решили из-за рубежа вернуться на территорию России. Гражданам иностранных государств еще сложнее, если они идут по обычному кругу оформления документов. Но, во-первых, им сейчас и не до этого, они выполняют свою антифашистскую задачу на фронтах в зоне СВО. Во-вторых, это все неправильно, несправедливо и нелогично. Для этой категории людей должен быть открыт особый простор. Надеюсь в достаточно короткой перспективе мы уже получим первые результаты», — рассказал Дмитрий Новиков. Депутат Госдумы добавил, что правоохранительные органы имеют полное право депортировать из РФ добровольцев из недружественных стран. «Если правоохранительные органы в контексте существующей законодательной базы депортируют граждан без вида на жительства, мы не сможем обвинить их в превышении полномочий. Поэтому этот вопрос и нужно отрегулировать на законодательном уровне. Пока мы можем только призвать к логике и здравому смыслу руководителей, которые получат доклады своих подчиненных и должны будут принимать решение по конкретному эпизоду. В подобных случаях правоохранительные органы нередко входят в положение и рассматривают дело в индивидуальном порядке», — подчеркнул Новиков. Граждане Франции, Германии, Испании, Бразилии, Сербии героически воюют за Донбасс. У некоторых добровольцев из недружественных стран истек срок законного пребывания в РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников. Также это касается их семей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти России решают вопрос по ускорению процесса получения гражданства РФ иностранным добровольцам, служащим в зоне СВО. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В августе 2023 года закончилась виза у гражданина Германии Эриха Биттермана, находящегося сейчас в качестве добровольца в зоне СВО со стороны России. Ему грозит депортация на родину и срок в 20 лет по статье «наемничество». Ранее Биттерман неоднократно подавал запрос на получение гражданства РФ, но ему приходил отказ. «Вопрос гражданства РФ для представителей недружественных стран, которые сейчас сражаются на стороне России в зоне СВО, находится в процессе решения. Эта проблема, действительно, есть. Одна из главных задач сделать так, чтобы эти люди могли получить вид на жительство, а затем и гражданство в ускоренном порядке без всяких препятствий. Порой это бывает сложно сделать даже нашим соотечественникам, которые решили из-за рубежа вернуться на территорию России. Гражданам иностранных государств еще сложнее, если они идут по обычному кругу оформления документов. Но, во-первых, им сейчас и не до этого, они выполняют свою антифашистскую задачу на фронтах в зоне СВО. Во-вторых, это все неправильно, несправедливо и нелогично. Для этой категории людей должен быть открыт особый простор. Надеюсь в достаточно короткой перспективе мы уже получим первые результаты», — рассказал Дмитрий Новиков. Депутат Госдумы добавил, что правоохранительные органы имеют полное право депортировать из РФ добровольцев из недружественных стран. «Если правоохранительные органы в контексте существующей законодательной базы депортируют граждан без вида на жительства, мы не сможем обвинить их в превышении полномочий. Поэтому этот вопрос и нужно отрегулировать на законодательном уровне. Пока мы можем только призвать к логике и здравому смыслу руководителей, которые получат доклады своих подчиненных и должны будут принимать решение по конкретному эпизоду. В подобных случаях правоохранительные органы нередко входят в положение и рассматривают дело в индивидуальном порядке», — подчеркнул Новиков. Граждане Франции, Германии, Испании, Бразилии, Сербии героически воюют за Донбасс. У некоторых добровольцев из недружественных стран истек срок законного пребывания в РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев-контрактников. Также это касается их семей.