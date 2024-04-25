Чибис после ранения приехал в Москву на мероприятие с участием Путина. Видео

25 апреля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где принял участие президент РФ Владимир Путин. Он сообщил журналистам, что хорошо себя чувствует. «Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал после ранения в Москву на съезд РСПП с участием президента. Сказал, что чувствует себя гораздо лучше», — сообщил telegram-канал «Вы слушали маяк». Ранее URA.RU писало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. На него напал житель Апатит Александр Быданов. Автор видео: telegram-канал «Вы слушали маяк» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где принял участие президент РФ Владимир Путин. Он сообщил журналистам, что хорошо себя чувствует. «Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал после ранения в Москву на съезд РСПП с участием президента. Сказал, что чувствует себя гораздо лучше», — сообщил telegram-канал «Вы слушали маяк». Ранее URA.RU писало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. На него напал житель Апатит Александр Быданов. Автор видео: telegram-канал «Вы слушали маяк»