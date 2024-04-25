Чибис после ранения приехал в Москву на мероприятие с участием Путина. Видео

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Чибис Андрей, заместитель министра строительства РФ. Челябинск, чибис андрей
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву Фото:

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где принял участие президент РФ Владимир Путин. Он сообщил журналистам, что хорошо себя чувствует.

«Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал после ранения в Москву на съезд РСПП с участием президента. Сказал, что чувствует себя гораздо лучше», — сообщил telegram-канал «Вы слушали маяк».

Ранее URA.RU писало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. На него напал житель Апатит Александр Быданов.

Автор видео: telegram-канал «Вы слушали маяк»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где принял участие президент РФ Владимир Путин. Он сообщил журналистам, что хорошо себя чувствует. «Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал после ранения в Москву на съезд РСПП с участием президента. Сказал, что чувствует себя гораздо лучше», — сообщил telegram-канал «Вы слушали маяк». Ранее URA.RU писало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. На него напал житель Апатит Александр Быданов. Автор видео: telegram-канал «Вы слушали маяк»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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