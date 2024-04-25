Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после ранения приехал в Москву на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), где принял участие президент РФ Владимир Путин. Он сообщил журналистам, что хорошо себя чувствует.
«Губернатор Мурманской области Андрей Чибис приехал после ранения в Москву на съезд РСПП с участием президента. Сказал, что чувствует себя гораздо лучше», — сообщил telegram-канал «Вы слушали маяк».
Ранее URA.RU писало, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение. На него напал житель Апатит Александр Быданов.
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