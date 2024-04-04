Стало известно, как губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

05 апреля 2024 в 01:30 Размер текста - 17 +

На Чибиса напали во время выхода из ДК Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «На выходе из Дворца культуры к нему подбежал мужчина. Он и нанес ножевое ранение», — заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Врачи оперируют главу региона. Нападавший уже задержан, отметили в пресс-службе. Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «На выходе из Дворца культуры к нему подбежал мужчина. Он и нанес ножевое ранение», — заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Врачи оперируют главу региона. Нападавший уже задержан, отметили в пресс-службе. Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию, пишет телеканал 360.