Стало известно, как губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

На Чибиса напали во время выхода из ДК
новость из сюжетаГубернатора Мурманской области ранили ножом
Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
«На выходе из Дворца культуры к нему подбежал мужчина. Он и нанес ножевое ранение», — заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
Сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Врачи оперируют главу региона. Нападавший уже задержан, отметили в пресс-службе.
Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию, пишет телеканал 360.
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