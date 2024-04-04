04 апреля 2024

Стало известно, как губернатор Мурманской области получил ножевое ранение

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V Международный арктический форум, первый день. Санкт-Петербург, портрет, чибис андрей
На Чибиса напали во время выхода из ДК Фото:
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Губернатора Мурманской области ранили ножом

Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«На выходе из Дворца культуры к нему подбежал мужчина. Он и нанес ножевое ранение», — заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора.

Сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Врачи оперируют главу региона. Нападавший уже задержан, отметили в пресс-службе.

Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию, пишет телеканал 360.

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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса ранили ножом в Апатитах. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона. «На выходе из Дворца культуры к нему подбежал мужчина. Он и нанес ножевое ранение», — заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора. Сейчас Чибиса госпитализировали из Апатитов в Кировск. Врачи оперируют главу региона. Нападавший уже задержан, отметили в пресс-службе. Мотивы нападавшего неизвестны. Из-за травмы Чибис попал в реанимацию, пишет телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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