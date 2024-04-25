Путин заявил о низком уровне молодежной безработицы в России

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул достижение низкого уровня безработицы среди молодежи. По его словам, государство достигает результатов, несмотря на все сложности.
«Сегодня в РФ рекордно низкая безработица менее 3%, что особенно важно <…> Cнизилась молодежная безработица», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул сокращение безработицы в тех регионах, где она была исторически высокой.
Путин заявил, что видит трудности, с которым сталкивается государство. Он сообщил, что РФ достигает результаты, несмотря на все сложности.
Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.
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