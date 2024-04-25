Путин заявил о низком уровне молодежной безработицы в России

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что видит трудности, с которыми сталкивается РФ Фото:

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул достижение низкого уровня безработицы среди молодежи. По его словам, государство достигает результатов, несмотря на все сложности.

«Сегодня в РФ рекордно низкая безработица менее 3%, что особенно важно <…> Cнизилась молодежная безработица», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул сокращение безработицы в тех регионах, где она была исторически высокой.

Путин заявил, что видит трудности, с которым сталкивается государство. Он сообщил, что РФ достигает результаты, несмотря на все сложности.

Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.

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Президент РФ Владимир Путин подчеркнул достижение низкого уровня безработицы среди молодежи. По его словам, государство достигает результатов, несмотря на все сложности. «Сегодня в РФ рекордно низкая безработица менее 3%, что особенно важно <…> Cнизилась молодежная безработица», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул сокращение безработицы в тех регионах, где она была исторически высокой. Путин заявил, что видит трудности, с которым сталкивается государство. Он сообщил, что РФ достигает результаты, несмотря на все сложности. Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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