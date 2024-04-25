Путин заявил о низком уровне молодежной безработицы в России

25 апреля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что видит трудности, с которыми сталкивается РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подчеркнул достижение низкого уровня безработицы среди молодежи. По его словам, государство достигает результатов, несмотря на все сложности. «Сегодня в РФ рекордно низкая безработица менее 3%, что особенно важно <…> Cнизилась молодежная безработица», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул сокращение безработицы в тех регионах, где она была исторически высокой. Путин заявил, что видит трудности, с которым сталкивается государство. Он сообщил, что РФ достигает результаты, несмотря на все сложности. Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул достижение низкого уровня безработицы среди молодежи. По его словам, государство достигает результатов, несмотря на все сложности. «Сегодня в РФ рекордно низкая безработица менее 3%, что особенно важно <…> Cнизилась молодежная безработица», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он подчеркнул сокращение безработицы в тех регионах, где она была исторически высокой. Путин заявил, что видит трудности, с которым сталкивается государство. Он сообщил, что РФ достигает результаты, несмотря на все сложности. Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.