Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

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Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
Путин подчеркнул, что динамика в развитии экономики хорошая Фото:

Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях — меньше 3%», — заявил Путин. Он подчеркнул, что «динамика хорошая» — в феврале нынешнего года безработица опустилась до 2,8%.

«Это один из важнейших показателей экономики в целом», — отметил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».

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Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России. «Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях — меньше 3%», — заявил Путин. Он подчеркнул, что «динамика хорошая» — в феврале нынешнего года безработица опустилась до 2,8%. «Это один из важнейших показателей экономики в целом», — отметил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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