Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России.
«Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях — меньше 3%», — заявил Путин. Он подчеркнул, что «динамика хорошая» — в феврале нынешнего года безработица опустилась до 2,8%.
«Это один из важнейших показателей экономики в целом», — отметил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.