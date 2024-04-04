Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

04 апреля 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Путин подчеркнул, что динамика в развитии экономики хорошая Фото: Владимир Андреев © URA.RU Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России. «Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях — меньше 3%», — заявил Путин. Он подчеркнул, что «динамика хорошая» — в феврале нынешнего года безработица опустилась до 2,8%. «Это один из важнейших показателей экономики в целом», — отметил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Безработица в России опустилась до рекордного уровня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XII съезде Федерации независимых профсоюзов России. «Благодаря действиям правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях — меньше 3%», — заявил Путин. Он подчеркнул, что «динамика хорошая» — в феврале нынешнего года безработица опустилась до 2,8%. «Это один из важнейших показателей экономики в целом», — отметил Путин. Трансляция встречи идет на телеканале «Россия 24».