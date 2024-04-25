Путин затронул чувствительный для бизнеса вопрос пересмотра приватизации

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир, топ
Путин рассказал, в каких случаях у бизнеса могут забрать ранее приватизированные производства Фото:

Глава государства, выступая перед промышленниками и предпринимателями, затронул чувствительную для них тему пересмотра итогов приватизации. 25 апреля президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП рассказал, в каком случае бизнес может лишиться своих ранее приобретенных активов.

«Хотел бы подчеркнуть речь идет не о пересмотре приватизации. Мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — заявил Путин. Трансляция его обращения к участникам съезда РСПП велась в официальном tg-канале Кремля.

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Изъятие бизнеса, как подчеркнул президент, возможно только в приведенном им случае, даже несмотря на то, что в последнее время было возбуждено несколько громких дел по возврату в госсобственность активов. По словам российского лидера, никакие формальные зацепки не должны служить поводом для лишения предпринимателей их активов.

«Например, если актив был приватизирован в начале девяностых годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра — это федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки», — пояснил президент. Он подчеркнул, что отсутствие прямого согласования федерального правительства также не является поводом для изъятия имущества.

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Глава государства, выступая перед промышленниками и предпринимателями, затронул чувствительную для них тему пересмотра итогов приватизации. 25 апреля президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП рассказал, в каком случае бизнес может лишиться своих ранее приобретенных активов. «Хотел бы подчеркнуть речь идет не о пересмотре приватизации. Мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — заявил Путин. Трансляция его обращения к участникам съезда РСПП велась в официальном tg-канале Кремля. Изъятие бизнеса, как подчеркнул президент, возможно только в приведенном им случае, даже несмотря на то, что в последнее время было возбуждено несколько громких дел по возврату в госсобственность активов. По словам российского лидера, никакие формальные зацепки не должны служить поводом для лишения предпринимателей их активов. «Например, если актив был приватизирован в начале девяностых годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра — это федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки», — пояснил президент. Он подчеркнул, что отсутствие прямого согласования федерального правительства также не является поводом для изъятия имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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