Путин затронул чувствительный для бизнеса вопрос пересмотра приватизации

25 апреля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Путин рассказал, в каких случаях у бизнеса могут забрать ранее приватизированные производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава государства, выступая перед промышленниками и предпринимателями, затронул чувствительную для них тему пересмотра итогов приватизации. 25 апреля президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП рассказал, в каком случае бизнес может лишиться своих ранее приобретенных активов. «Хотел бы подчеркнуть речь идет не о пересмотре приватизации. Мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — заявил Путин. Трансляция его обращения к участникам съезда РСПП велась в официальном tg-канале Кремля. Новость по теме Путин анонсировал появление новых отраслей промышленности и бизнеса Изъятие бизнеса, как подчеркнул президент, возможно только в приведенном им случае, даже несмотря на то, что в последнее время было возбуждено несколько громких дел по возврату в госсобственность активов. По словам российского лидера, никакие формальные зацепки не должны служить поводом для лишения предпринимателей их активов. «Например, если актив был приватизирован в начале девяностых годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра — это федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки», — пояснил президент. Он подчеркнул, что отсутствие прямого согласования федерального правительства также не является поводом для изъятия имущества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава государства, выступая перед промышленниками и предпринимателями, затронул чувствительную для них тему пересмотра итогов приватизации. 25 апреля президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП рассказал, в каком случае бизнес может лишиться своих ранее приобретенных активов. «Хотел бы подчеркнуть речь идет не о пересмотре приватизации. Мы с вами говорили об этом на предыдущей встрече, а о случаях, когда действия или бездействие собственников предприятий имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — заявил Путин. Трансляция его обращения к участникам съезда РСПП велась в официальном tg-канале Кремля. Изъятие бизнеса, как подчеркнул президент, возможно только в приведенном им случае, даже несмотря на то, что в последнее время было возбуждено несколько громких дел по возврату в госсобственность активов. По словам российского лидера, никакие формальные зацепки не должны служить поводом для лишения предпринимателей их активов. «Например, если актив был приватизирован в начале девяностых годов по согласованию только с регионом, без участия федерального центра — это федеральное правительство в то время само упустило из внимания эти сделки», — пояснил президент. Он подчеркнул, что отсутствие прямого согласования федерального правительства также не является поводом для изъятия имущества.