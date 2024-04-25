Путин призвал упростить ведение бизнеса в России

25 апреля 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Путин рассказал, процессу «дебюрократизации» помогает сам бизнес Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти и промышленники ведут совместную работу по дебюрократизации бизнеса, в этом помогает регуляторная гильотина — впереди новый масштабный этап «расчистки правовой базы». Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде российских промышленников и предпринимателей. Новость по теме Путин затронул чувствительный для бизнеса вопрос пересмотра приватизации «РСПП совместно с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес среды помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования. [РСПП] помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе», — объявил глава государства. Его слова прозвучали во время трансляции в официальном tg-канале Кремля. Президент призвал всех причастных к процессу законотворчества и его исполнения, чтобы все документы и правила были понятные и необременительны для бизнеса. Российская правовая система должна защищать интересы предпринимателей и потребителей, чему способствовала замена тысяч устаревших актов новыми «компактными и современными». «Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, нам предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заключил Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти и промышленники ведут совместную работу по дебюрократизации бизнеса, в этом помогает регуляторная гильотина — впереди новый масштабный этап «расчистки правовой базы». Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде российских промышленников и предпринимателей. «РСПП совместно с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес среды помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования. [РСПП] помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе», — объявил глава государства. Его слова прозвучали во время трансляции в официальном tg-канале Кремля. Президент призвал всех причастных к процессу законотворчества и его исполнения, чтобы все документы и правила были понятные и необременительны для бизнеса. Российская правовая система должна защищать интересы предпринимателей и потребителей, чему способствовала замена тысяч устаревших актов новыми «компактными и современными». «Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, нам предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заключил Путин.