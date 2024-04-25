Путин призвал упростить ведение бизнеса в России

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Путин рассказал, процессу «дебюрократизации» помогает сам бизнес Фото:

Власти и промышленники ведут совместную работу по дебюрократизации бизнеса, в этом помогает регуляторная гильотина — впереди новый масштабный этап «расчистки правовой базы». Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде российских промышленников и предпринимателей.

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«РСПП совместно с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес среды помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования. [РСПП] помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе», — объявил глава государства. Его слова прозвучали во время трансляции в официальном tg-канале Кремля.

Президент призвал всех причастных к процессу законотворчества и его исполнения, чтобы все документы и правила были понятные и необременительны для бизнеса. Российская правовая система должна защищать интересы предпринимателей и потребителей, чему способствовала замена тысяч устаревших актов новыми «компактными и современными».

«Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, нам предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заключил Путин.

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Власти и промышленники ведут совместную работу по дебюрократизации бизнеса, в этом помогает регуляторная гильотина — впереди новый масштабный этап «расчистки правовой базы». Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде российских промышленников и предпринимателей. «РСПП совместно с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес среды помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования. [РСПП] помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе», — объявил глава государства. Его слова прозвучали во время трансляции в официальном tg-канале Кремля. Президент призвал всех причастных к процессу законотворчества и его исполнения, чтобы все документы и правила были понятные и необременительны для бизнеса. Российская правовая система должна защищать интересы предпринимателей и потребителей, чему способствовала замена тысяч устаревших актов новыми «компактными и современными». «Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, нам предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заключил Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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