Путин призвал упростить ведение бизнеса в России

Власти и промышленники ведут совместную работу по дебюрократизации бизнеса, в этом помогает регуляторная гильотина — впереди новый масштабный этап «расчистки правовой базы». Об этом 25 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде российских промышленников и предпринимателей.
«РСПП совместно с другими деловыми объединениями многое делает для дебюрократизации бизнес среды помогает упрощать или переводить в электронную форму административные процедуры и согласования. [РСПП] помогает правительству улучшить законодательство и контрольно-надзорную деятельность. Совместными усилиями мы заметно продвинулись в этой сложной и кропотливой работе», — объявил глава государства. Его слова прозвучали во время трансляции в официальном tg-канале Кремля.
Президент призвал всех причастных к процессу законотворчества и его исполнения, чтобы все документы и правила были понятные и необременительны для бизнеса. Российская правовая система должна защищать интересы предпринимателей и потребителей, чему способствовала замена тысяч устаревших актов новыми «компактными и современными».
«Более того, сейчас правительство готовит к запуску модернизированный механизм регуляторной гильотины. По сути, нам предстоит еще один масштабный этап расчистки нормативной базы», — заключил Путин.
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