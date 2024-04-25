Путин предрек дефицит кадров в России в ближайшие 10 лет

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Владимир Путин заявил, что нужно найти подходы для предотвращения дефицита кадров Фото:

Президент России Владимир Путин предупредил о предстоящем дефиците кадров в стране в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«В ближайшие 10 лет Россия будет испытывать дефицит кадров, и его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что простой ввоз низкоквалифицированных рабочих из-за рубежа не решит эту проблему и что стране необходимы другие подходы.

Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.

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Президент России Владимир Путин предупредил о предстоящем дефиците кадров в стране в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «В ближайшие 10 лет Россия будет испытывать дефицит кадров, и его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что простой ввоз низкоквалифицированных рабочих из-за рубежа не решит эту проблему и что стране необходимы другие подходы. Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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