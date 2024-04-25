Путин предрек дефицит кадров в России в ближайшие 10 лет

25 апреля 2024 в 18:27 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что нужно найти подходы для предотвращения дефицита кадров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин предупредил о предстоящем дефиците кадров в стране в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «В ближайшие 10 лет Россия будет испытывать дефицит кадров, и его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что простой ввоз низкоквалифицированных рабочих из-за рубежа не решит эту проблему и что стране необходимы другие подходы. Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предупредил о предстоящем дефиците кадров в стране в ближайшее десятилетие. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «В ближайшие 10 лет Россия будет испытывать дефицит кадров, и его, безусловно, нельзя покрыть механически за счет трудовой миграции», — заявил Путин. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Он отметил, что простой ввоз низкоквалифицированных рабочих из-за рубежа не решит эту проблему и что стране необходимы другие подходы. Ранее Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России. По его словам, незанятость населения составила менее 3%.