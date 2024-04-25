Путин: ЦБ держит ключевую ставку из-за инфляции

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что РФ держит баланс в кредитовании и борьбе с инфляцией Фото:

Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Угроза инфляции. Как считает руководство Центрального банка, она все-таки над нами еще висит», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24».

Глава государства сообщил о текущем успехе страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. Однако он выразил опасения, что отступление от текущего курса может привести к ситуации, аналогичной той, что наблюдается в некоторых соседних странах, где инфляция достигает двухзначных чисел и не поддается контролю.

Путин привел пример Турцию, где, несмотря на значительное увеличение ключевой ставки, борьба с инфляцией пока не приносит желаемых результатов. «Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными», — подчеркнул он, указывая на необходимость обдуманных действий регуляторов.

Ранее Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции. Глава государства также заявил, что Банк России опасается давления ипотеки на инфляцию, поэтому к вопросу льгот по жилищным кредитам необходимо подходить с осторожностью, передает деловая газета «Взгляд».

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Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Угроза инфляции. Как считает руководство Центрального банка, она все-таки над нами еще висит», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Глава государства сообщил о текущем успехе страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. Однако он выразил опасения, что отступление от текущего курса может привести к ситуации, аналогичной той, что наблюдается в некоторых соседних странах, где инфляция достигает двухзначных чисел и не поддается контролю. Путин привел пример Турцию, где, несмотря на значительное увеличение ключевой ставки, борьба с инфляцией пока не приносит желаемых результатов. «Поэтому здесь нужно быть очень аккуратными», — подчеркнул он, указывая на необходимость обдуманных действий регуляторов. Ранее Путин поручил уделить особое внимание сдерживанию инфляции. Глава государства также заявил, что Банк России опасается давления ипотеки на инфляцию, поэтому к вопросу льгот по жилищным кредитам необходимо подходить с осторожностью, передает деловая газета «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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