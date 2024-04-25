Ключевая ставка Центрального банка России, которая сейчас составляет 16%, будет снижена в соответствии с текущими экономическими тенденциями, что приведет к уменьшению стоимости промышленных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас ведь банки то дают [кредиты на промышленные проекты], как правило, по плавающим ставкам, если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».
Глава государства выразил уверенность в том, что при использовании плавающих ставок стоимость кредитования будет снижаться вместе с развитием экономических проектов. Он назвал вопрос, связанный со ставкой, очень важным.
Ранее Путин сообщил, что Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Он отметил текущий успех страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией.
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