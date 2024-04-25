Путин: ключевая ставка ЦБ будет снижаться. Видео

25 апреля 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин сообщил, что изменения в ставке ЦБ будут Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка Центрального банка России, которая сейчас составляет 16%, будет снижена в соответствии с текущими экономическими тенденциями, что приведет к уменьшению стоимости промышленных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас ведь банки то дают [кредиты на промышленные проекты], как правило, по плавающим ставкам, если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства выразил уверенность в том, что при использовании плавающих ставок стоимость кредитования будет снижаться вместе с развитием экономических проектов. Он назвал вопрос, связанный со ставкой, очень важным. Ранее Путин сообщил, что Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Он отметил текущий успех страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевая ставка Центрального банка России, которая сейчас составляет 16%, будет снижена в соответствии с текущими экономическими тенденциями, что приведет к уменьшению стоимости промышленных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас ведь банки то дают [кредиты на промышленные проекты], как правило, по плавающим ставкам, если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства выразил уверенность в том, что при использовании плавающих ставок стоимость кредитования будет снижаться вместе с развитием экономических проектов. Он назвал вопрос, связанный со ставкой, очень важным. Ранее Путин сообщил, что Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Он отметил текущий успех страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией.