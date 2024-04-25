Путин: ключевая ставка ЦБ будет снижаться. Видео

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что изменения в ставке ЦБ будут Фото:

Ключевая ставка Центрального банка России, которая сейчас составляет 16%, будет снижена в соответствии с текущими экономическими тенденциями, что приведет к уменьшению стоимости промышленных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас ведь банки то дают [кредиты на промышленные проекты], как правило, по плавающим ставкам, если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24».

Глава государства выразил уверенность в том, что при использовании плавающих ставок стоимость кредитования будет снижаться вместе с развитием экономических проектов. Он назвал вопрос, связанный со ставкой, очень важным.

Ранее Путин сообщил, что Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Он отметил текущий успех страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией.

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Ключевая ставка Центрального банка России, которая сейчас составляет 16%, будет снижена в соответствии с текущими экономическими тенденциями, что приведет к уменьшению стоимости промышленных кредитов. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Сейчас ведь банки то дают [кредиты на промышленные проекты], как правило, по плавающим ставкам, если кредиты берутся, исходя из ключевых 16%, то по мере изменения, а я уверен, что изменения будут», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления идет на телеканале «Росия-24». Глава государства выразил уверенность в том, что при использовании плавающих ставок стоимость кредитования будет снижаться вместе с развитием экономических проектов. Он назвал вопрос, связанный со ставкой, очень важным. Ранее Путин сообщил, что Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон. Он отметил текущий успех страны в поддержании баланса между кредитованием и борьбой с инфляцией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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