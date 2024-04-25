Путин: рынок ипотечного кредитования в РФ «перегрет»

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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин сообщил, что ЦБ РФ вынужден держать высокую ключевую ставку Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность перегревом ипотечного рынка и его влиянием на инфляцию. По его словам, это ведет к необходимости поддержания высокой ключевой ставки Центральным банком.

«У нас рынок перегрет ипотечного кредитования, и это может негативно сказываться на инфляцию, соответственно, заставляет Центральный банк держать высокую ключевую ставку», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24».

Ранее Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ будет снижаться. По его словам, Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон, передает деловое издание «Взгляд».

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Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность перегревом ипотечного рынка и его влиянием на инфляцию. По его словам, это ведет к необходимости поддержания высокой ключевой ставки Центральным банком. «У нас рынок перегрет ипотечного кредитования, и это может негативно сказываться на инфляцию, соответственно, заставляет Центральный банк держать высокую ключевую ставку», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24». Ранее Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ будет снижаться. По его словам, Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон, передает деловое издание «Взгляд».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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