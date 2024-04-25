Путин: рынок ипотечного кредитования в РФ «перегрет»

Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность перегревом ипотечного рынка и его влиянием на инфляцию. По его словам, это ведет к необходимости поддержания высокой ключевой ставки Центральным банком.
«У нас рынок перегрет ипотечного кредитования, и это может негативно сказываться на инфляцию, соответственно, заставляет Центральный банк держать высокую ключевую ставку», — заявил Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Трансляция его выступления шла на телеканале «Росия-24».
Ранее Путин заявил, что ключевая ставка ЦБ будет снижаться. По его словам, Центральный банк РФ сохраняет ключевую ставку на уровне 16% из-за угрозы инфляции, чтобы избежать ее перехода в двузначный диапазон, передает деловое издание «Взгляд».
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