Путин наградил чиновников из ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил трех чиновников из ХМАО медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом правительство округа сообщило в своем telegram-канале.
«Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги югорчан в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Государственные награды РФ вручат югорчанам в соответствии с указом главы государства», — говорится в сообщении.
Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получат первый замглавы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская и управляющая делами администрации Покачей Елена Кулешевич. Награды удостоили и начальника отдела администрации Лангепаса Татьяны Лисник.
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