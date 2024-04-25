25 апреля 2024

Путин наградил чиновников из ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин наградил чиновников из ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото:

Президент России Владимир Путин наградил трех чиновников из ХМАО медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом правительство округа сообщило в своем telegram-канале.

«Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги югорчан в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Государственные награды РФ вручат югорчанам в соответствии с указом главы государства», — говорится в сообщении.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получат первый замглавы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская и управляющая делами администрации Покачей Елена Кулешевич. Награды удостоили и начальника отдела администрации Лангепаса Татьяны Лисник.

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Президент России Владимир Путин наградил трех чиновников из ХМАО медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом правительство округа сообщило в своем telegram-канале. «Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги югорчан в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Государственные награды РФ вручат югорчанам в соответствии с указом главы государства», — говорится в сообщении. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получат первый замглавы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская и управляющая делами администрации Покачей Елена Кулешевич. Награды удостоили и начальника отдела администрации Лангепаса Татьяны Лисник.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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