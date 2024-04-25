Путин наградил чиновников из ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

26 апреля 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил чиновников из ХМАО медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил трех чиновников из ХМАО медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом правительство округа сообщило в своем telegram-канале.



«Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги югорчан в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Государственные награды РФ вручат югорчанам в соответствии с указом главы государства», — говорится в сообщении.



Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получат первый замглавы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская и управляющая делами администрации Покачей Елена Кулешевич. Награды удостоили и начальника отдела администрации Лангепаса Татьяны Лисник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин наградил трех чиновников из ХМАО медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Об этом правительство округа сообщило в своем telegram-канале. «Президент РФ Владимир Путин отметил заслуги югорчан в развитии местного самоуправления и многолетнюю добросовестную работу. Государственные награды РФ вручат югорчанам в соответствии с указом главы государства», — говорится в сообщении. Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени получат первый замглавы Ханты-Мансийска Наталья Дунаевская и управляющая делами администрации Покачей Елена Кулешевич. Награды удостоили и начальника отдела администрации Лангепаса Татьяны Лисник.