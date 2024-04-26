Прокуратура подключилась к ЧП с поножовщиной в Нижневартовске

27 апреля 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура организовала проверку после ЧП в Нижневартовске, где подросток зарезал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Нижневартовска по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура организовала проверку после ЧП в Нижневартовске, где подросток зарезал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Нижневартовска по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.