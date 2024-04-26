26 апреля 2024

Прокуратура подключилась к ЧП с поножовщиной в Нижневартовске

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела Фото:

Прокуратура организовала проверку после ЧП в Нижневартовске, где подросток зарезал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Нижневартовска по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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Прокуратура организовала проверку после ЧП в Нижневартовске, где подросток зарезал мужчину. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления, исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Ранее URA.RU писало, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подростка из Нижневартовска по статье 105 УК РФ «Убийство». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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