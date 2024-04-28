В Пермском крае нехватка пиломатериалов спровоцировала рост цен

29 апреля 2024 в 12:00 Размер текста - 17 +

Пермяков предупредили об удорожании строительных материалов Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае наблюдается дефицит пиломатериалов. В связи с этим цены на них выросли от 15% до 30%. Об этом URA.RU рассказали представители пермских строительных компаний. «В Пермском крае есть дефицит пиломатериалов первого сорта в направлении Менделеево — Кудымкар. Это связано с большими поставками в Кировскую область. И в этом направлении цены выросли до 30%, по сравнению с прошлым годом. Средняя цена здесь — 15-16 тысяч рублей за кубический метр. В Перми держится такая же стоимость», — рассказал основатель ПСК СРУБиК Денис Азанов корреспонденту агентства. Он добавил, что чуть ниже цены на пиломатериалы в направлении Красновишерска и Гремячинска. Там средняя стоимость доски естественной влажности за год выросла на 15-17% и достигла 13-14 тысяч рублей за кубометр. Среди причин повышения цены Денис Азанов также назвал короткую зиму с сильными морозами и обильными снегопадами. Это усложняет заготовку и вывозку леса. Также наблюдается отток сотрудников в лесной отрасли. Компании стараются удержать специалистов увеличением заработной платы. Впоследствии эти расходы закладываются в стоимость пиломатериалов. Кроме того, на цену влияет увеличение стоимости расходных и других строительных материалов. «Без сомнения, цены на пиломатериалы еще поднимутся, когда строительный сезон наберет обороты и по мере того, как будут заканчиваться запасы на сладах у производителей», — отметил собеседник агентства. Об удорожании пиломатериалов также предупредил руководитель пермской компании «Тат-Строй» Салават Абдулов. Специалист отметил наличие дефицита и высокого спроса, которые влияют на цены. «Банки выдали большое количество кредитов на строительство частных домов на выгодных условиях, поэтому многим горожанам требуются пиломатериалы. Вслед за спросом поднялись и цены», — рассказал руководитель пермский компании «Тат-Строй» Салават Абдулов. Также повышение цен подтвердил корреспонденту URA.RU руководитель отдела продаж ООО «Сэвен Групп» Иван Снигирев. По его словам, в 2024 году пиломатериалы стали дороже на 2-2,5 тысячи рублей. Но дефицит самих пиломатериалов в компании отрицают. Однако есть нехватка круглого леса, из которого заготавливают материалы. «Когда мы имеем дефицит круглого леса, соответственно, приходим к удорожанию пиломатериалов. Заготовители диктуют итоговый ценник», — отметил Иван Снигирев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае наблюдается дефицит пиломатериалов. В связи с этим цены на них выросли от 15% до 30%. Об этом URA.RU рассказали представители пермских строительных компаний. «В Пермском крае есть дефицит пиломатериалов первого сорта в направлении Менделеево — Кудымкар. Это связано с большими поставками в Кировскую область. И в этом направлении цены выросли до 30%, по сравнению с прошлым годом. Средняя цена здесь — 15-16 тысяч рублей за кубический метр. В Перми держится такая же стоимость», — рассказал основатель ПСК СРУБиК Денис Азанов корреспонденту агентства. Он добавил, что чуть ниже цены на пиломатериалы в направлении Красновишерска и Гремячинска. Там средняя стоимость доски естественной влажности за год выросла на 15-17% и достигла 13-14 тысяч рублей за кубометр. Среди причин повышения цены Денис Азанов также назвал короткую зиму с сильными морозами и обильными снегопадами. Это усложняет заготовку и вывозку леса. Также наблюдается отток сотрудников в лесной отрасли. Компании стараются удержать специалистов увеличением заработной платы. Впоследствии эти расходы закладываются в стоимость пиломатериалов. Кроме того, на цену влияет увеличение стоимости расходных и других строительных материалов. «Без сомнения, цены на пиломатериалы еще поднимутся, когда строительный сезон наберет обороты и по мере того, как будут заканчиваться запасы на сладах у производителей», — отметил собеседник агентства. Об удорожании пиломатериалов также предупредил руководитель пермской компании «Тат-Строй» Салават Абдулов. Специалист отметил наличие дефицита и высокого спроса, которые влияют на цены. «Банки выдали большое количество кредитов на строительство частных домов на выгодных условиях, поэтому многим горожанам требуются пиломатериалы. Вслед за спросом поднялись и цены», — рассказал руководитель пермский компании «Тат-Строй» Салават Абдулов. Также повышение цен подтвердил корреспонденту URA.RU руководитель отдела продаж ООО «Сэвен Групп» Иван Снигирев. По его словам, в 2024 году пиломатериалы стали дороже на 2-2,5 тысячи рублей. Но дефицит самих пиломатериалов в компании отрицают. Однако есть нехватка круглого леса, из которого заготавливают материалы. «Когда мы имеем дефицит круглого леса, соответственно, приходим к удорожанию пиломатериалов. Заготовители диктуют итоговый ценник», — отметил Иван Снигирев.