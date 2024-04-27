Россияне назвали самые популярные города на майские праздники

Туристы перед майскими праздниками интересуются Москвой, Казанью и Петербургом
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Здания. Москва, кремль, кремлевская стена, виды города, собор василия блаженного, москва
Туристам больше всего интересны в Москве и Санкт-Петербурге Фото:

Россияне больше всего интересуются туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, чтобы провести майские выходные. Об этом сообщает сервис для путешествий RUSSPASS.

«В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости.

Лидером стала Москва. Пользователи признали ее идеальным городом для проведения длинных майских выходных. Особенно они хотят посетить Московский зоопарк, Государственный музей поэта Александра Пушкина и музей Brick Star

В других городах людей привлекает казанский зоопарк «Африка. Река Замбези». Там находится около 300 животных. В Санкт-Петербурге — музей «Гранд макет Россия» и Фаберже.

Также пользователи интересовались пешеходными и автомобильными маршрутами. Самый популярный вариант в Москве — пешая прогулка по исторической части города, которая называется «Вокруг Кремля». Он наглядно показывает, как изменилась Москва за несколько веков.

Первомайские праздники продлятся четыре дня: 28, 29, 30 апреля и 1 мая. До этого была шестидневная рабочая неделя. Также выходные будут 8 и 9 мая. Они связаны с Днем Победы. Подробности — в материале URA.RU.

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Россияне больше всего интересуются туристическими предложениями Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, чтобы провести майские выходные. Об этом сообщает сервис для путешествий RUSSPASS. «В основу подсчетов легли данные по итогам прошлых майских праздников. Как правило, в это время особой популярностью пользуются Казань, Санкт-Петербург и Нижний Новгород», — говорится в сообщении, его приводит РИА Новости. Лидером стала Москва. Пользователи признали ее идеальным городом для проведения длинных майских выходных. Особенно они хотят посетить Московский зоопарк, Государственный музей поэта Александра Пушкина и музей Brick Star В других городах людей привлекает казанский зоопарк «Африка. Река Замбези». Там находится около 300 животных. В Санкт-Петербурге — музей «Гранд макет Россия» и Фаберже. Также пользователи интересовались пешеходными и автомобильными маршрутами. Самый популярный вариант в Москве — пешая прогулка по исторической части города, которая называется «Вокруг Кремля». Он наглядно показывает, как изменилась Москва за несколько веков. Первомайские праздники продлятся четыре дня: 28, 29, 30 апреля и 1 мая. До этого была шестидневная рабочая неделя. Также выходные будут 8 и 9 мая. Они связаны с Днем Победы. Подробности — в материале URA.RU.
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