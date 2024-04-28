Двое военных украинцев зарезаны в Германии: что известно об убийстве

Два гражданина Украины стали жертвами нападения в Германии. В субботу вечером, 27 апреля, их обнаружили с колото-резаными ранениями в торговом центре. Один умер на месте происшествия, другой скончался в больнице. В убийстве подозревают россиянина, который распивал с ними спиртные напитки. URA.RU приводит главную информацию о случившемся, известную к этому часу.
По подозрению в убийстве задержан гражданин РФ
Инцидент произошел в городе Мурнау-ам-Штафельзее (ФРГ) на территории местного торгового центра. Погибшими оказались украинцы 1987 и 2001 годов рождения. По информации Генерального консульства Украины в Мюнхене, силовики задержали по подозрению в совершении двойного убийства 57-летнего гражданина России. Сейчас идет следствие.
Погибшие украинцы были военными
По данным следствия, погибшие были военнослужащими. В Германии они проходили медицинскую реабилитацию. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, в которых служили погибшие, связь с родными на момент публикации установлена не была. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил Департаменту консульской службы МИД и Генеральному консульству в Мюнхене держать дело на особом контроле и находиться в постоянном контакте с правоохранительными органами ФРГ, чтобы «убийца понес наказание по всей строгости закона». Глава МИД также выразил благодарность немецким силовикам.
Подробности убийства в Германии
По данным журналистов, убитые выпивали с подозреваемым россиянином. Якобы мужчины отдыхали вместе, когда произошел конфликт. При этом сведений, что он был связан с ситуацией на Украине, нет, пишет со ссылкой на немецкие СМИ
«Есть показания свидетелей о том, что троих причастных к этому людей уже видели вместе раньше. Есть признаки того, что все причастные принимали большое количества алкоголя», — заявлял министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн.
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