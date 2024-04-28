В Германии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Мужчины погибли из-за тяжелых ранений Фото:

Два украинца были убиты в немецком Мурнау. Об этом сообщила полиция Германии. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали.

«В рамках немедленно начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу, недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов.

Согласно информации, два украинца стали жертвами нападения в районе Гармиш-Партенкирхен. В субботу вечером, 27 апреля, их обнаружили с колото-резаными ранениями в торговом центре. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, умер на месте происшествия, другой, 23-летний молодой человек, скончался позже в больнице.

Ранее в немецком Дюссельдорфе неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друга доставили в реанимацию.

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Два украинца были убиты в немецком Мурнау. Об этом сообщила полиция Германии. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали. «В рамках немедленно начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу, недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов. Согласно информации, два украинца стали жертвами нападения в районе Гармиш-Партенкирхен. В субботу вечером, 27 апреля, их обнаружили с колото-резаными ранениями в торговом центре. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, умер на месте происшествия, другой, 23-летний молодой человек, скончался позже в больнице. Ранее в немецком Дюссельдорфе неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друга доставили в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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