В Германии задержали россиянина по подозрению в убийстве двух украинцев

28 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Мужчины погибли из-за тяжелых ранений Фото: Стас Этвеш © URA.RU Два украинца были убиты в немецком Мурнау. Об этом сообщила полиция Германии. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали. «В рамках немедленно начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу, недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов. Согласно информации, два украинца стали жертвами нападения в районе Гармиш-Партенкирхен. В субботу вечером, 27 апреля, их обнаружили с колото-резаными ранениями в торговом центре. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, умер на месте происшествия, другой, 23-летний молодой человек, скончался позже в больнице. Ранее в немецком Дюссельдорфе неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друга доставили в реанимацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Два украинца были убиты в немецком Мурнау. Об этом сообщила полиция Германии. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали. «В рамках немедленно начатого обыска в тот же вечер был найден и арестован 57-летний подозреваемый по своему домашнему адресу, недалеко от места преступления. Подозреваемый является гражданином России», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правоохранительных органов. Согласно информации, два украинца стали жертвами нападения в районе Гармиш-Партенкирхен. В субботу вечером, 27 апреля, их обнаружили с колото-резаными ранениями в торговом центре. Один из пострадавших, 36-летний мужчина, умер на месте происшествия, другой, 23-летний молодой человек, скончался позже в больнице. Ранее в немецком Дюссельдорфе неизвестные зарезали 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Его друга доставили в реанимацию.