МИД Украины: зарезанные в Германии украинцы были военными

28 апреля 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Украинцы проходили медицинскую реабилитацию в Германии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Убитые в Германии украинцы оказались военными. Об этом сообщили в МИД Украины. Уточняется, что в ФРГ они проходили медицинскую реабилитацию. «По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении ведомства. В убийстве двух украинцев подозревают россиянина. По данным полиции Германии, 57-летний мужчина задержан. Предварительно установлено, что украинцы получили колото-резанные ранения, один из них умер на месте, второй — в больнице. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Убитые в Германии украинцы оказались военными. Об этом сообщили в МИД Украины. Уточняется, что в ФРГ они проходили медицинскую реабилитацию. «По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении ведомства. В убийстве двух украинцев подозревают россиянина. По данным полиции Германии, 57-летний мужчина задержан. Предварительно установлено, что украинцы получили колото-резанные ранения, один из них умер на месте, второй — в больнице.