28 апреля 2024

МИД Украины: зарезанные в Германии украинцы были военными

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Украинцы проходили медицинскую реабилитацию в Германии Фото:

Убитые в Германии украинцы оказались военными. Об этом сообщили в МИД Украины. Уточняется, что в ФРГ они проходили медицинскую реабилитацию.

«По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении ведомства.

В убийстве двух украинцев подозревают россиянина. По данным полиции Германии, 57-летний мужчина задержан. Предварительно установлено, что украинцы получили колото-резанные ранения, один из них умер на месте, второй — в больнице.

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Убитые в Германии украинцы оказались военными. Об этом сообщили в МИД Украины. Уточняется, что в ФРГ они проходили медицинскую реабилитацию. «По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении ведомства. В убийстве двух украинцев подозревают россиянина. По данным полиции Германии, 57-летний мужчина задержан. Предварительно установлено, что украинцы получили колото-резанные ранения, один из них умер на месте, второй — в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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