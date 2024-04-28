МИД Украины: зарезанные в Германии украинцы были военными

Убитые в Германии украинцы оказались военными. Об этом сообщили в МИД Украины. Уточняется, что в ФРГ они проходили медицинскую реабилитацию.
«По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии. Украинские консулы уточняют информацию о подразделениях, где служили погибшие, и устанавливают связь с их родными», — говорится в заявлении ведомства.
В убийстве двух украинцев подозревают россиянина. По данным полиции Германии, 57-летний мужчина задержан. Предварительно установлено, что украинцы получили колото-резанные ранения, один из них умер на месте, второй — в больнице.
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