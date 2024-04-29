Где в Кургане можно пожарить шашлыки и не получить штраф

Курганцы смогут жарить шашлыки в мангальных зонах

29 апреля 2024 в 20:43 Размер текста - 17 +

В Кургане работают две мангальные зоны Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Кургане, согласно данным из открытых источников, имеется шесть обустроенных мангальных зон. На таких территориях приготовление шашлыков и иных блюд на огне считается безопасным. Корреспондент URA.RU узнал, какие из мангальных зон работают и принимают гостей. База отдыха «Остров» в районе Голубых озер имеет гриль-домик с мангальной зоной. Гостям предлагают забронировать любой домик в будни и выходные (от 2975 рублей за ночь), а пользование мангальной зоной гриль-домика предоставят бесплатно. По словам администратора, это единственная мангальная зона в Кургане, расположенная практически в лесу, имеет разрешение на работу. Также работает мангальная зона в Ландшафтном парке Заозерного микрорайона Кургана. Аренда столика стоит 500 рулей за пятерых гостей на три часа. Аренда беседки — от 1000 до 1500 рублей. Жарить шашлыки можно в мангальной зоне. При этом администрация парка предупреждает, что с 1 мая цены немного изменятся. Другие организации на момент написания материала оказались недоступны, либо у них не указан номер телефона. В 27 апреля на территории Курганской области введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, использовать открытый огонь для приготовления пищи. При жаркой и ветряной погоде запрещена топка печей без искрогасителей. За нарушение требований предусмотрен штраф: для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей. Для любителей шашлыков — большой материал URA.RU, о том где в России будет запрещено жарить шашлык в 2024 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане, согласно данным из открытых источников, имеется шесть обустроенных мангальных зон. На таких территориях приготовление шашлыков и иных блюд на огне считается безопасным. Корреспондент URA.RU узнал, какие из мангальных зон работают и принимают гостей. База отдыха «Остров» в районе Голубых озер имеет гриль-домик с мангальной зоной. Гостям предлагают забронировать любой домик в будни и выходные (от 2975 рублей за ночь), а пользование мангальной зоной гриль-домика предоставят бесплатно. По словам администратора, это единственная мангальная зона в Кургане, расположенная практически в лесу, имеет разрешение на работу. Также работает мангальная зона в Ландшафтном парке Заозерного микрорайона Кургана. Аренда столика стоит 500 рулей за пятерых гостей на три часа. Аренда беседки — от 1000 до 1500 рублей. Жарить шашлыки можно в мангальной зоне. При этом администрация парка предупреждает, что с 1 мая цены немного изменятся. Другие организации на момент написания материала оказались недоступны, либо у них не указан номер телефона. В 27 апреля на территории Курганской области введен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, использовать открытый огонь для приготовления пищи. При жаркой и ветряной погоде запрещена топка печей без искрогасителей. За нарушение требований предусмотрен штраф: для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей. Для любителей шашлыков — большой материал URA.RU, о том где в России будет запрещено жарить шашлык в 2024 году.