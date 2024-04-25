25 апреля 2024

В Курганской области комиссия по ЧС ввела особый режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, задымление, шоссе тюнина, смог , дым
В Кургане вводят особый режим, чтобы избежать пожаров Фото:

В Курганской области вводится особый противопожарный режим. Данное решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в правительстве региона.

«На территории всей Курганской области по итогам решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям вводится особый противопожарный режим», — говорится в telegram-канале правительства. Режим начинает действовать с 27 апреля.

На время его действия вводится ряд ограничений. Гражданам запрещается сжигать сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы и готовить пищу на открытом огне. В жаркую и сухую погоду запрещено топить печи, не имеющие искрогасителей.

Нарушителей ждут штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе произошел ландшафтный пожар. Сгорело 300 кв.м растительности из-за шалости подростков.

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В Курганской области вводится особый противопожарный режим. Данное решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в правительстве региона. «На территории всей Курганской области по итогам решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям вводится особый противопожарный режим», — говорится в telegram-канале правительства. Режим начинает действовать с 27 апреля. На время его действия вводится ряд ограничений. Гражданам запрещается сжигать сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы и готовить пищу на открытом огне. В жаркую и сухую погоду запрещено топить печи, не имеющие искрогасителей. Нарушителей ждут штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе произошел ландшафтный пожар. Сгорело 300 кв.м растительности из-за шалости подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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