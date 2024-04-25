В Курганской области комиссия по ЧС ввела особый режим

В Курганской области вводится особый противопожарный режим. Данное решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в правительстве региона.
«На территории всей Курганской области по итогам решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям вводится особый противопожарный режим», — говорится в telegram-канале правительства. Режим начинает действовать с 27 апреля.
На время его действия вводится ряд ограничений. Гражданам запрещается сжигать сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы и готовить пищу на открытом огне. В жаркую и сухую погоду запрещено топить печи, не имеющие искрогасителей.
Нарушителей ждут штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе произошел ландшафтный пожар. Сгорело 300 кв.м растительности из-за шалости подростков.
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В Курганской области вводится особый противопожарный режим. Данное решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в правительстве региона. «На территории всей Курганской области по итогам решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям вводится особый противопожарный режим», — говорится в telegram-канале правительства. Режим начинает действовать с 27 апреля. На время его действия вводится ряд ограничений. Гражданам запрещается сжигать сухую траву, разводить костры, проводить пожароопасные работы и готовить пищу на открытом огне. В жаркую и сухую погоду запрещено топить печи, не имеющие искрогасителей. Нарушителей ждут штрафы. Для граждан — до 20 тысяч рублей, должностных лиц — до 60 тысяч, организациям — до 800 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе произошел ландшафтный пожар. Сгорело 300 кв.м растительности из-за шалости подростков.