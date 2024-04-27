Где можно и нельзя жарить шашлык в 2024 году: как не нарваться на штраф

28 апреля 2024 в 03:59 Размер текста - 17 +

Весной в России начинается сезон приготовления шашлыков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Весной и летом наступает пора, когда россияне начинают активно жарить шашлыки. Их приготовлением люди занимаются не только на природе или на дачах, но и в городских условиях. При этом, если не соблюдать нормы закона и правила безопасности, то пикник может обернуться трагедией. О том, как безопасно приготовить любимые народом шашлыки, читайте в материале URA.RU. Где можно и нельзя разводить костер Разводить костер и жарить шашлыки на мангалах можно в специально отведенных местах, соблюдая правила пожарной безопасности. Прежде чем разводить огонь, необходимо убедиться, что рядом нет легковоспламеняющихся предметов. Например, опасность представляют сухая трава или дрова, находящиеся около мангальной зоны. Иногда достаточно небольшой искры, чтобы возник пожар. Соблюдая все нормы закона и требования безопасности, готовить шашлыки можно в лесу, в городских парках, на дачах и во дворах домов, передает ТАСС. Готовить шашлыки разрешено в специально отведенных местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как не нарваться на штраф за жарку мяса в лесу Перед тем, как собираться жарить шашлыки в лесу, необходимо выяснить — действует ли в это время особый противопожарный режим. Если соответствующий режим введен, то посещать лес нельзя. Также открытый огонь запрещено разводить в хвойных молодняках, на гарях и торфяниках, под деревьями и там, где есть сухая растительность. Кроме того, яма для костра должна быть безопасной, само место для жарки шашлыков отделяется от лесного массива специальной защитной полосой. Приготовление шашлыка в городской среде В городских парках могут быть оборудованы специальные места для приготовления шашлыков. В них имеются навесы, беседки, песок, противопожарные инструменты. Однако, в крупных городах, желающих воспользоваться мангальными зонами может быть значительно больше, чем оборудованных мест. Поэтому городские власти вводят систему бронирования для проведения пикников. Такой порядок действует, например, в Москве. В условиях городской среды также можно устроить пикник с шашлыками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Как жарить шашлык на даче На даче можно жарить шашлык, если соблюдать расстояние между огнем и любой постройкой не менее 15 метров. Когда хозяин устраивает костер в железной бочке, то допустимо расстояние до 7,5 метра. Мангалы разрешено устанавливать в пяти метрах от дачных строений. Правила учитывают не только хозяйские постройки, но и расстояние до строений соседей. Можно ли готовить мясо во дворе Соблюдая меры безопасности и требования закона, шашлык разрешается готовить даже во дворе многоквартирного дома. Для этого должна быть оборудована специальная площадка со стационарным мангалом и средствами пожаротушения. Нередко такие площадки строят управляющие компании по инициативе жильцов. Наказание для нарушителей Нарушителей законодательных норм и правил безопасности при жарке шашлыков ждет как административная, так и уголовная ответственность. Во время действия противопожарного режима штраф за костер в лесу может составлять от 10 до 30 тысяч рублей. А если произошел пожар, тогда виновник возгорания нарвется на штраф от 50 до 60 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью людей из-за пожара может грозить ответственность до трех лет лишения свободы. За гибель человека виновник может лишиться свободы на срок до пяти лет, а если погибли при пожаре несколько человек — то до семи лет заключения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весной и летом наступает пора, когда россияне начинают активно жарить шашлыки. Их приготовлением люди занимаются не только на природе или на дачах, но и в городских условиях. При этом, если не соблюдать нормы закона и правила безопасности, то пикник может обернуться трагедией. О том, как безопасно приготовить любимые народом шашлыки, читайте в материале URA.RU. Разводить костер и жарить шашлыки на мангалах можно в специально отведенных местах, соблюдая правила пожарной безопасности. Прежде чем разводить огонь, необходимо убедиться, что рядом нет легковоспламеняющихся предметов. Например, опасность представляют сухая трава или дрова, находящиеся около мангальной зоны. Иногда достаточно небольшой искры, чтобы возник пожар. Соблюдая все нормы закона и требования безопасности, готовить шашлыки можно в лесу, в городских парках, на дачах и во дворах домов, передает ТАСС. Перед тем, как собираться жарить шашлыки в лесу, необходимо выяснить — действует ли в это время особый противопожарный режим. Если соответствующий режим введен, то посещать лес нельзя. Также открытый огонь запрещено разводить в хвойных молодняках, на гарях и торфяниках, под деревьями и там, где есть сухая растительность. Кроме того, яма для костра должна быть безопасной, само место для жарки шашлыков отделяется от лесного массива специальной защитной полосой. В городских парках могут быть оборудованы специальные места для приготовления шашлыков. В них имеются навесы, беседки, песок, противопожарные инструменты. Однако, в крупных городах, желающих воспользоваться мангальными зонами может быть значительно больше, чем оборудованных мест. Поэтому городские власти вводят систему бронирования для проведения пикников. Такой порядок действует, например, в Москве. На даче можно жарить шашлык, если соблюдать расстояние между огнем и любой постройкой не менее 15 метров. Когда хозяин устраивает костер в железной бочке, то допустимо расстояние до 7,5 метра. Мангалы разрешено устанавливать в пяти метрах от дачных строений. Правила учитывают не только хозяйские постройки, но и расстояние до строений соседей. Соблюдая меры безопасности и требования закона, шашлык разрешается готовить даже во дворе многоквартирного дома. Для этого должна быть оборудована специальная площадка со стационарным мангалом и средствами пожаротушения. Нередко такие площадки строят управляющие компании по инициативе жильцов. Нарушителей законодательных норм и правил безопасности при жарке шашлыков ждет как административная, так и уголовная ответственность. Во время действия противопожарного режима штраф за костер в лесу может составлять от 10 до 30 тысяч рублей. А если произошел пожар, тогда виновник возгорания нарвется на штраф от 50 до 60 тысяч рублей. В случае причинения тяжкого вреда здоровью людей из-за пожара может грозить ответственность до трех лет лишения свободы. За гибель человека виновник может лишиться свободы на срок до пяти лет, а если погибли при пожаре несколько человек — то до семи лет заключения.