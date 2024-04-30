В Харькове раздались взрывы

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Торжественные мероприятия в честь 5-летия отряда ОМОНа. Сургут, гриб от взрыва, взрыв
Игорь Терехов сообщил о взрывах Фото:

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«В Харькове слышны взрывы», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в telegram-канале.

По информации российских военкоров, в Харьковской области раздалась серия взрывов, что привело к активации воздушной тревоги. Первый взрыв был зафиксирован в районе Казачьей Лопани, второй — в пригороде Харькова, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее, 29 апреля, Терехов также сообщал о взрывах в городе, передает телеканал 360. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что началась активная часть сражения за территорию Харькова.

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В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в telegram-канале. По информации российских военкоров, в Харьковской области раздалась серия взрывов, что привело к активации воздушной тревоги. Первый взрыв был зафиксирован в районе Казачьей Лопани, второй — в пригороде Харькова, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее, 29 апреля, Терехов также сообщал о взрывах в городе, передает телеканал 360. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что началась активная часть сражения за территорию Харькова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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