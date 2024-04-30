В Харькове раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
«В Харькове слышны взрывы», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в telegram-канале.
По информации российских военкоров, в Харьковской области раздалась серия взрывов, что привело к активации воздушной тревоги. Первый взрыв был зафиксирован в районе Казачьей Лопани, второй — в пригороде Харькова, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
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В Харькове прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. «В Харькове слышны взрывы», — сообщил Терехов. Заявление опубликовано в telegram-канале. По информации российских военкоров, в Харьковской области раздалась серия взрывов, что привело к активации воздушной тревоги. Первый взрыв был зафиксирован в районе Казачьей Лопани, второй — в пригороде Харькова, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее, 29 апреля, Терехов также сообщал о взрывах в городе, передает телеканал 360. Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что началась активная часть сражения за территорию Харькова.