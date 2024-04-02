Полковник Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась

ВС РФ уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова. Началась активная часть сражения за территорию Харькова. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
«Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут — предположу, что передовые, разведывательные части ВС РФ уже действуют на Купянском направлении, выходят к пригородам Харькова <…> Можно сказать, что активная часть сражения за Харьков уже началась», — сообщил Матвийчук. Он также заметил, что вооруженные силы России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Об этом он заявил в беседе с
По мнению военного эксперта, ВСУ сейчас заняты сужением фронта обороны и уплотнением рубежей. Матвийчук заявил, что ВС РФ готовят мощные мероприятия вблизи Херсона.
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