Полковник Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась

02 апреля 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

ВС России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова. Началась активная часть сражения за территорию Харькова. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут — предположу, что передовые, разведывательные части ВС РФ уже действуют на Купянском направлении, выходят к пригородам Харькова <…> Можно сказать, что активная часть сражения за Харьков уже началась», — сообщил Матвийчук. Он также заметил, что вооруженные силы России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru. По мнению военного эксперта, ВСУ сейчас заняты сужением фронта обороны и уплотнением рубежей. Матвийчук заявил, что ВС РФ готовят мощные мероприятия вблизи Херсона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова. Началась активная часть сражения за территорию Харькова. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут — предположу, что передовые, разведывательные части ВС РФ уже действуют на Купянском направлении, выходят к пригородам Харькова <…> Можно сказать, что активная часть сражения за Харьков уже началась», — сообщил Матвийчук. Он также заметил, что вооруженные силы России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru. По мнению военного эксперта, ВСУ сейчас заняты сужением фронта обороны и уплотнением рубежей. Матвийчук заявил, что ВС РФ готовят мощные мероприятия вблизи Херсона.