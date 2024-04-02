Полковник Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась

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ВС России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова. Началась активная часть сражения за территорию Харькова. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут — предположу, что передовые, разведывательные части ВС РФ уже действуют на Купянском направлении, выходят к пригородам Харькова <…> Можно сказать, что активная часть сражения за Харьков уже началась», — сообщил Матвийчук. Он также заметил, что вооруженные силы России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru.

По мнению военного эксперта, ВСУ сейчас заняты сужением фронта обороны и уплотнением рубежей. Матвийчук заявил, что ВС РФ готовят мощные мероприятия вблизи Херсона.

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ВС РФ уже действует на Купянском направлении и выходит к пригородам Харькова. Началась активная часть сражения за территорию Харькова. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук. «Вы знаете, можно сказать, что бои за Харьков уже идут — предположу, что передовые, разведывательные части ВС РФ уже действуют на Купянском направлении, выходят к пригородам Харькова <…> Можно сказать, что активная часть сражения за Харьков уже началась», — сообщил Матвийчук. Он также заметил, что вооруженные силы России наносят авиаудары по объектам критической инфраструктуры ВСУ. Об этом он заявил в беседе с NEWS.ru. По мнению военного эксперта, ВСУ сейчас заняты сужением фронта обороны и уплотнением рубежей. Матвийчук заявил, что ВС РФ готовят мощные мероприятия вблизи Херсона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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