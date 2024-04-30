30 апреля 2024

Основатель крупнейшей криптобиржи Binance сядет в тюрьму

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В США основателя криптобиржи приговорили к тюремному сроку из-за отмывания денег Фото:

Основатель и экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к тюремному заключению. Об этом говорится в судебных материалах.

«Судья федерального суда Сиэтла в США приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Суд смягчил наказание, поскольку обвиняемый сотрудничал с американскими властями», — передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

По данным издания, Минюст США в ноябре 2023 года обвинил Чжао в отмывании денег. После этого, руководитель криптобиржи ушел в отставку. Затем криптобиржа Binance была оштрафована на 4,3 млрд долларов США. Чжао добровольно прилетел из Арабских Эмиратов на заседание суда в Сиэтл.

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Основатель и экс-глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао приговорен к тюремному заключению. Об этом говорится в судебных материалах. «Судья федерального суда Сиэтла в США приговорил основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао к четырем месяцам тюремного заключения. Суд смягчил наказание, поскольку обвиняемый сотрудничал с американскими властями», — передает газета The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы. По данным издания, Минюст США в ноябре 2023 года обвинил Чжао в отмывании денег. После этого, руководитель криптобиржи ушел в отставку. Затем криптобиржа Binance была оштрафована на 4,3 млрд долларов США. Чжао добровольно прилетел из Арабских Эмиратов на заседание суда в Сиэтл.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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