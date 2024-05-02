МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом указано в базе МВД России.
«Александр Литвиненко. Дата рождения: 27.04.1972 год. Разыскивается по статье УК», — указано в базе, доступ к которой есть у ТАСС. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск.
Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта назначил Литвиненко на должность руководителя СНБО. Большую часть жизни он работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью. В связи с этим нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Кроме того, нет информации о его семейном положении или наличии детей. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU.
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