МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

03 мая 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Секретаря СНБО разыскивают по статье УК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом указано в базе МВД России. «Александр Литвиненко. Дата рождения: 27.04.1972 год. Разыскивается по статье УК», — указано в базе, доступ к которой есть у ТАСС. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск. Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта назначил Литвиненко на должность руководителя СНБО. Большую часть жизни он работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью. В связи с этим нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Кроме того, нет информации о его семейном положении или наличии детей. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом указано в базе МВД России. «Александр Литвиненко. Дата рождения: 27.04.1972 год. Разыскивается по статье УК», — указано в базе, доступ к которой есть у ТАСС. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск. Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта назначил Литвиненко на должность руководителя СНБО. Большую часть жизни он работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью. В связи с этим нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Кроме того, нет информации о его семейном положении или наличии детей. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU.