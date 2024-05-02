02 мая 2024

МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Литвиненко

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Секретаря СНБО разыскивают по статье УК Фото:

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом указано в базе МВД России.

«Александр Литвиненко. Дата рождения: 27.04.1972 год. Разыскивается по статье УК», — указано в базе, доступ к которой есть у ТАСС. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта назначил Литвиненко на должность руководителя СНБО. Большую часть жизни он работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью. В связи с этим нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Кроме того, нет информации о его семейном положении или наличии детей. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом указано в базе МВД России. «Александр Литвиненко. Дата рождения: 27.04.1972 год. Разыскивается по статье УК», — указано в базе, доступ к которой есть у ТАСС. Там не уточняется, по какой статье ведется розыск. Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта назначил Литвиненко на должность руководителя СНБО. Большую часть жизни он работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью. В связи с этим нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Кроме того, нет информации о его семейном положении или наличии детей. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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