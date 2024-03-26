Чем известен новый глава СНБО Украины Литвиненко: биография, достижения

Зеленский назначил Александра Литвиненко главой СНБО Украины

26 марта 2024 в 23:28 Размер текста - 17 +

Александр Литвиненко занял пост председателя СНБО Украины Фото: СНБО Украины Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта сменил председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова и назначил на должность руководителя Александра Литвиненко. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU. Биография Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Окончил Высшую школу КГБ СССР (Московский институт криптографии при Академии ФСБ) с квалификацией инженера-математика по специальности «прикладная математика». С 1994 по 1998 служил в Главном управлении правительственной связи СБУ, после чего семь лет работал в Национальном институте стратегических исследований Украины. Там он прошел путь до заместителя директора. С 2005 по 2007 год Литвиненко руководит Управлением, Экспертной комиссией, Департаментом национальной безопасности аппарата СНБО Украины, после чего на два года переходит на должность заместителя начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности страны. С 2010 по 2014 работает заместителем директора Национального института стратегических исследований, а после на пять лет назначается на должность заместителя секретаря СНБО Украины. В 2013 году Литвиненко окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне. В 2019 году возглавил Национальный институт стратегических исследований, через два года стал главой Службы внешней разведки страны. С 26 марта 2024 года назначен на должность руководителя СНБО Украины. Является государственным служащим второго ранга, генерал-майор запаса. Параллельно с политической карьерой занимался наукой, дойдя до звания профессора в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Имеет несколько высших образований. Достижения и личная жизнь Александру Литвиненко 1 декабря 2011 года присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». Через девять лет, 21 августа 2020 года, награжден орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени за значительный личный вклад в государственное строительство. Большую часть жизни Литвиненко работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью, поэтому нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Также нет информации о его семейном положении или наличии детей. Как о Литвиненко отзывался Зеленский В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Литвиненко — опытный человек, который успел показать себя. «Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно, с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он — опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», — приводит слова украинского лидера «РБК-Украина». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта сменил председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова и назначил на должность руководителя Александра Литвиненко. Что известно о жизни и достижениях последнего — в материале URA.RU. Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Окончил Высшую школу КГБ СССР (Московский институт криптографии при Академии ФСБ) с квалификацией инженера-математика по специальности «прикладная математика». С 1994 по 1998 служил в Главном управлении правительственной связи СБУ, после чего семь лет работал в Национальном институте стратегических исследований Украины. Там он прошел путь до заместителя директора. С 2005 по 2007 год Литвиненко руководит Управлением, Экспертной комиссией, Департаментом национальной безопасности аппарата СНБО Украины, после чего на два года переходит на должность заместителя начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения Службы безопасности страны. С 2010 по 2014 работает заместителем директора Национального института стратегических исследований, а после на пять лет назначается на должность заместителя секретаря СНБО Украины. В 2013 году Литвиненко окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне. В 2019 году возглавил Национальный институт стратегических исследований, через два года стал главой Службы внешней разведки страны. С 26 марта 2024 года назначен на должность руководителя СНБО Украины. Является государственным служащим второго ранга, генерал-майор запаса. Параллельно с политической карьерой занимался наукой, дойдя до звания профессора в Институте международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Имеет несколько высших образований. Александру Литвиненко 1 декабря 2011 года присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины». Через девять лет, 21 августа 2020 года, награжден орденом князя Ярослава Мудрого пятой степени за значительный личный вклад в государственное строительство. Большую часть жизни Литвиненко работал в силовых структурах, связанных с национальной безопасностью, поэтому нигде не раскрывал подробностей своей личной жизни. Также нет информации о его семейном положении или наличии детей. В 2021 году президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Литвиненко — опытный человек, который успел показать себя. «Очень много сделали под его руководством в Институте стратегических исследований. Действительно, с большим уважением отношусь к господину Литвиненко. Он — опытный и уважаемый человек, профессионал с прекрасной репутацией», — приводит слова украинского лидера «РБК-Украина».