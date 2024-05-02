02 мая 2024

Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ в мае получат дополнительные выплаты
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, пожилые, пенсия, пенсионеры
Речь идет о федеральных и региональных выплатах ветеранам ВОВ Фото:

Часть российских пенсионеров получат дополнительные выплаты в мае. Об э том сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о федеральных выплатах для граждан РФ, проживающих в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющимся инвалидами и участниками ВОВ. Также есть региональные выплаты.

«Есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше», — передает слова доцента «Прайм». По словам Ивановой-Швец, регионы также устанавливают выплаты. Кроме того, пенсионерам, достигшим 80-ти лет, с 1 мая повысят пенсии.

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Часть российских пенсионеров получат дополнительные выплаты в мае. Об э том сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о федеральных выплатах для граждан РФ, проживающих в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющимся инвалидами и участниками ВОВ. Также есть региональные выплаты. «Есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше», — передает слова доцента «Прайм». По словам Ивановой-Швец, регионы также устанавливают выплаты. Кроме того, пенсионерам, достигшим 80-ти лет, с 1 мая повысят пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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