Пенсионерам рассказали о дополнительных майских выплатах

Доцент Иванова-Швец: ветераны ВОВ в мае получат дополнительные выплаты

03 мая 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Речь идет о федеральных и региональных выплатах ветеранам ВОВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Часть российских пенсионеров получат дополнительные выплаты в мае. Об э том сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о федеральных выплатах для граждан РФ, проживающих в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющимся инвалидами и участниками ВОВ. Также есть региональные выплаты. «Есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше», — передает слова доцента «Прайм». По словам Ивановой-Швец, регионы также устанавливают выплаты. Кроме того, пенсионерам, достигшим 80-ти лет, с 1 мая повысят пенсии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Часть российских пенсионеров получат дополнительные выплаты в мае. Об э том сообщила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Речь идет о федеральных выплатах для граждан РФ, проживающих в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющимся инвалидами и участниками ВОВ. Также есть региональные выплаты. «Есть федеральные выплаты. Начиная с 2019 года, граждане РФ, постоянно проживающие в России, Литве, Латвии и Эстонии, являющиеся инвалидами и участниками ВОВ, ежегодно получают по 10 тысяч рублей. В юбилейные годы выплаты могут быть еще выше», — передает слова доцента «Прайм». По словам Ивановой-Швец, регионы также устанавливают выплаты. Кроме того, пенсионерам, достигшим 80-ти лет, с 1 мая повысят пенсии.