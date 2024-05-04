04 мая 2024

Украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Нью-Йорке. Видео

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Бессмертный полк. Москва, бессмертный полк, 9 мая
В акции приняли участие десятки человек Фото:

Украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессметный полк», которая проходила в Нью-Йорке. Об этом сообщают СМИ.

«Участники мероприятия пели песню „Журавли“ у Бруклинского военного мемориала памяти героев Второй мировой войны. Вокруг них скопились подстрекатели, растянувшие антироссийские транспаранты и флаги», — пишут «Известия» в своем telegram-канале.

В 2024 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в России в онлайн-формате. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила, что такое решение принято из соображений безопасности, пишет RT.

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Украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессметный полк», которая проходила в Нью-Йорке. Об этом сообщают СМИ. «Участники мероприятия пели песню „Журавли“ у Бруклинского военного мемориала памяти героев Второй мировой войны. Вокруг них скопились подстрекатели, растянувшие антироссийские транспаранты и флаги», — пишут «Известия» в своем telegram-канале. В 2024 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в России в онлайн-формате. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила, что такое решение принято из соображений безопасности, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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