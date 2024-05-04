Украинские провокаторы попытались сорвать акцию «Бессметный полк», которая проходила в Нью-Йорке. Об этом сообщают СМИ.
«Участники мероприятия пели песню „Журавли“ у Бруклинского военного мемориала памяти героев Второй мировой войны. Вокруг них скопились подстрекатели, растянувшие антироссийские транспаранты и флаги», — пишут «
В 2024 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в России в онлайн-формате. Сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной думы Елена Цунаева сообщила, что такое решение принято из соображений безопасности, пишет RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.