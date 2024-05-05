Си Цзиньпин рассказал, зачем прилетел во Францию

Си Цзиньпин: Париж и Пекин постараются укрепить взаимное политическое доверие
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Поездка Михаила Мишустина в Китай. КНР Шанхай, си цзиньпин
Си Цзиньпин впервые за пять лет прибыл в Париж Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что его официальный визит во Францию способствует укреплению взаимного политического доверия между двумя странами. Об этом он сообщил в своем письменном заявлении.

«Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях» — сообщил Си Цзиньпин. Его заявление опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Председатель КНР отметил, что этот визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений, а также внести новый вклад в мир, стабильность и развитие. Си Цзиньпин напомнил, что посещал Францию в 2014 и 2019 годах. Это третья поездка лидера в эту европейскую страну.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. В последний раз он посещал Францию пять лет назад.

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что его официальный визит во Францию способствует укреплению взаимного политического доверия между двумя странами. Об этом он сообщил в своем письменном заявлении. «Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях» — сообщил Си Цзиньпин. Его заявление опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV). Председатель КНР отметил, что этот визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений, а также внести новый вклад в мир, стабильность и развитие. Си Цзиньпин напомнил, что посещал Францию в 2014 и 2019 годах. Это третья поездка лидера в эту европейскую страну. Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. В последний раз он посещал Францию пять лет назад.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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