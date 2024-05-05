Си Цзиньпин рассказал, зачем прилетел во Францию

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что его официальный визит во Францию способствует укреплению взаимного политического доверия между двумя странами. Об этом он сообщил в своем письменном заявлении.
«Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях» — сообщил Си Цзиньпин. Его заявление опубликовало Центральное телевидение Китая (
Председатель КНР отметил, что этот визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений, а также внести новый вклад в мир, стабильность и развитие. Си Цзиньпин напомнил, что посещал Францию в 2014 и 2019 годах. Это третья поездка лидера в эту европейскую страну.
Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. В последний раз он посещал Францию пять лет назад.
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