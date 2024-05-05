В мире Азия Си Цзиньпин рассказал, зачем прилетел во Францию Си Цзиньпин: Париж и Пекин постараются укрепить взаимное политическое доверие 05 мая 2024 в 20:29 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин впервые за пять лет прибыл в Париж Фото: Георгий Бергал © URA.RU Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что его официальный визит во Францию способствует укреплению взаимного политического доверия между двумя странами. Об этом он сообщил в своем письменном заявлении. «Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях» — сообщил Си Цзиньпин. Его заявление опубликовало Центральное телевидение Китая ( CCTV ). Председатель КНР отметил, что этот визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений, а также внести новый вклад в мир, стабильность и развитие. Си Цзиньпин напомнил, что посещал Францию в 2014 и 2019 годах. Это третья поездка лидера в эту европейскую страну. Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. В последний раз он посещал Францию пять лет назад. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на то, что его официальный визит во Францию способствует укреплению взаимного политического доверия между двумя странами. Об этом он сообщил в своем письменном заявлении. «Надеюсь, что благодаря этому визиту мы укрепим традиционную дружбу двух стран и взаимное политическое доверие, добьемся стратегического консенсуса, углубим обмены и сотрудничество в различных областях» — сообщил Си Цзиньпин. Его заявление опубликовало Центральное телевидение Китая (CCTV). Председатель КНР отметил, что этот визит поможет сторонам создать лучшее будущее для китайско-французских отношений, а также внести новый вклад в мир, стабильность и развитие. Си Цзиньпин напомнил, что посещал Францию в 2014 и 2019 годах. Это третья поездка лидера в эту европейскую страну. Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. В последний раз он посещал Францию пять лет назад. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям