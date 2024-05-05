Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. В последний раз он посещал Францию пять лет назад.
«Около 15:40 по местному времени 5-го числа президент Си Цзиньпин прибыл в Париж и начал свой государственный визит во Францию», — говорится в сообщении агентства. Визит китайского лидера в Париж приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, заявило окружение французского лидера.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин будут обсуждать «олимпийское перемирие» на Украине. Макрон заявил, что эту инициативу нужно проработать «на всех уровнях».
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