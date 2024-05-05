Си Цзиньпин впервые за пять лет прибыл в Париж. Видео

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Си Цзиньпин 5 мая прилетел в Париж Фото:

Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. В последний раз он посещал Францию пять лет назад.

«Около 15:40 по местному времени 5-го числа президент Си Цзиньпин прибыл в Париж и начал свой государственный визит во Францию», — говорится в сообщении агентства. Визит китайского лидера в Париж приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, заявило окружение французского лидера.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин будут обсуждать «олимпийское перемирие» на Украине. Макрон заявил, что эту инициативу нужно проработать «на всех уровнях».

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Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. В последний раз он посещал Францию пять лет назад. «Около 15:40 по местному времени 5-го числа президент Си Цзиньпин прибыл в Париж и начал свой государственный визит во Францию», — говорится в сообщении агентства. Визит китайского лидера в Париж приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, заявило окружение французского лидера. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин будут обсуждать «олимпийское перемирие» на Украине. Макрон заявил, что эту инициативу нужно проработать «на всех уровнях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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