В мире Азия Си Цзиньпин впервые за пять лет прибыл в Париж. Видео 05 мая 2024 в 19:21 Размер текста - 17 + Си Цзиньпин 5 мая прилетел в Париж Фото: Официальный сайт президента РФ Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. В последний раз он посещал Францию пять лет назад. «Около 15:40 по местному времени 5-го числа президент Си Цзиньпин прибыл в Париж и начал свой государственный визит во Францию», — говорится в сообщении агентства. Визит китайского лидера в Париж приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, заявило окружение французского лидера. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин будут обсуждать «олимпийское перемирие» на Украине. Макрон заявил, что эту инициативу нужно проработать «на всех уровнях». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Китайский лидер Си Цзиньпин прибыл в Париж. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа. В последний раз он посещал Францию пять лет назад. «Около 15:40 по местному времени 5-го числа президент Си Цзиньпин прибыл в Париж и начал свой государственный визит во Францию», — говорится в сообщении агентства. Визит китайского лидера в Париж приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, заявило окружение французского лидера. Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин будут обсуждать «олимпийское перемирие» на Украине. Макрон заявил, что эту инициативу нужно проработать «на всех уровнях». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям