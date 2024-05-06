Сотни россиян не могут улететь из Египта в Россию

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Рейс в Москву из аэропорта Хургады все время переносят Фото:

Более 260 российских туристов застряли в аэропорту Хургады (Египет) и не могут вылететь обратно в Москву. Рейс переносился несколько раз, несмотря на то, что пассажиры уже прошли регистрацию и сдали багаж.

«Изначально вылет должен был состояться в 6 утра, но его перенесли на 23:00. В 19 часов всех привезли в аэропорт и заперли», — передает MSK1.RU слова читательницы Кристины, которая также оказалась среди ожидающих. Она добавила, что люди сдали багаж и прошли регистрацию, ожидая, что их пригласят на посадку, но этого не произошло.

Сложность ситуации усугубляется отсутствием доступа к питанию и воде без обмена валюты, что особенно трудно для семей с детьми. По словам читательницы, только спустя семь часов ожидания администрация аэропорта предоставила пассажирам еду. При этом представители авиакомпании так и не объяснили, сколько еще придется ждать рейса.

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Более 260 российских туристов застряли в аэропорту Хургады (Египет) и не могут вылететь обратно в Москву. Рейс переносился несколько раз, несмотря на то, что пассажиры уже прошли регистрацию и сдали багаж. «Изначально вылет должен был состояться в 6 утра, но его перенесли на 23:00. В 19 часов всех привезли в аэропорт и заперли», — передает MSK1.RU слова читательницы Кристины, которая также оказалась среди ожидающих. Она добавила, что люди сдали багаж и прошли регистрацию, ожидая, что их пригласят на посадку, но этого не произошло. Сложность ситуации усугубляется отсутствием доступа к питанию и воде без обмена валюты, что особенно трудно для семей с детьми. По словам читательницы, только спустя семь часов ожидания администрация аэропорта предоставила пассажирам еду. При этом представители авиакомпании так и не объяснили, сколько еще придется ждать рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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