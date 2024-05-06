Сотни россиян не могут улететь из Египта в Россию

06 мая 2024 в 09:03 Размер текста - 17 +

Рейс в Москву из аэропорта Хургады все время переносят Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Более 260 российских туристов застряли в аэропорту Хургады (Египет) и не могут вылететь обратно в Москву. Рейс переносился несколько раз, несмотря на то, что пассажиры уже прошли регистрацию и сдали багаж. «Изначально вылет должен был состояться в 6 утра, но его перенесли на 23:00. В 19 часов всех привезли в аэропорт и заперли», — передает MSK1.RU слова читательницы Кристины, которая также оказалась среди ожидающих. Она добавила, что люди сдали багаж и прошли регистрацию, ожидая, что их пригласят на посадку, но этого не произошло. Сложность ситуации усугубляется отсутствием доступа к питанию и воде без обмена валюты, что особенно трудно для семей с детьми. По словам читательницы, только спустя семь часов ожидания администрация аэропорта предоставила пассажирам еду. При этом представители авиакомпании так и не объяснили, сколько еще придется ждать рейса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более 260 российских туристов застряли в аэропорту Хургады (Египет) и не могут вылететь обратно в Москву. Рейс переносился несколько раз, несмотря на то, что пассажиры уже прошли регистрацию и сдали багаж. «Изначально вылет должен был состояться в 6 утра, но его перенесли на 23:00. В 19 часов всех привезли в аэропорт и заперли», — передает MSK1.RU слова читательницы Кристины, которая также оказалась среди ожидающих. Она добавила, что люди сдали багаж и прошли регистрацию, ожидая, что их пригласят на посадку, но этого не произошло. Сложность ситуации усугубляется отсутствием доступа к питанию и воде без обмена валюты, что особенно трудно для семей с детьми. По словам читательницы, только спустя семь часов ожидания администрация аэропорта предоставила пассажирам еду. При этом представители авиакомпании так и не объяснили, сколько еще придется ждать рейса.