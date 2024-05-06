В ГД рассказали, когда в России могут утвердить нового премьер-министра

Новый премьер-министр России может быть утвержден 8 мая. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что если президент предложит своего кандидата сразу после инаугурации, то этот процесс может состояться именно в этот день.
Слуцкий также подчеркнул, что членов кабинета министров нижняя палата может утвердить за два заседания. С большой вероятностью это произойдет 13 и 14 мая, заключил глава ЛДПР.
В России с 15 по 17 марта прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Владимир Путин. Согласно закону, в день инаугурации главы государства правительство должно будет сложить свои полномочия. Планируется, что это произойдет 7 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.