В ГД рассказали, когда в России могут утвердить нового премьер-министра

Слуцкий: нового премьер-министра России могут утвердить 8 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Слуцкий на встрече с тюменским отделением ЛДПР. Тюмень, слуцкий леонид
Имя нового премьер-министра может стать известным 8 мая, заявил Леонид Слуцкий Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Новый премьер-министр России может быть утвержден 8 мая. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что если президент предложит своего кандидата сразу после инаугурации, то этот процесс может состояться именно в этот день.

Слуцкий также подчеркнул, что членов кабинета министров нижняя палата может утвердить за два заседания. С большой вероятностью это произойдет 13 и 14 мая, заключил глава ЛДПР.

В России с 15 по 17 марта прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Владимир Путин. Согласно закону, в день инаугурации главы государства правительство должно будет сложить свои полномочия. Планируется, что это произойдет 7 мая.

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Новый премьер-министр России может быть утвержден 8 мая. Об этом рассказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Госдума может утвердить премьер-министра 8 мая», — передает слова Слуцкого РИА Новости. Он добавил, что если президент предложит своего кандидата сразу после инаугурации, то этот процесс может состояться именно в этот день. Слуцкий также подчеркнул, что членов кабинета министров нижняя палата может утвердить за два заседания. С большой вероятностью это произойдет 13 и 14 мая, заключил глава ЛДПР. В России с 15 по 17 марта прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий президент Владимир Путин. Согласно закону, в день инаугурации главы государства правительство должно будет сложить свои полномочия. Планируется, что это произойдет 7 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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