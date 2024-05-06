В Госдуме обвинили российских порнозвезд в финансировании террористов

06 мая 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Милонов предложил привлечь IT-специалистов для блокировки Pornhub в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российских порнозвезд, которые работают на ресурсе Pornhub, обвинили в финансировании терроризма и предложили привлечь к ответственности, сообщил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Это связано с тем, что ресурс официально был зарегистрирован в качестве налогоплательщика на Украине. «Их [российских порнозвезд] нужно привлечь к ответственности, чтобы они понимали — съемки в этой гадости будут вменены им в уголовную ответственность за финансирование терроризма», — передает «Ридус» слова Милонова. Он отметил, что нужно привлечь IT-специалистов, чтобы полностью заблокировать Pornhub на территории России. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на Украине Ethical Capital Partners, владеющая PornHub, зарегистрировалась в качестве плательщика НДС как поставщик электронных услуг. Он добавил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам. Среди новых налогоплательщиков были зарегистрированы META platforms, Valve corporation, Google и Apple. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российских порнозвезд, которые работают на ресурсе Pornhub, обвинили в финансировании терроризма и предложили привлечь к ответственности, сообщил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Это связано с тем, что ресурс официально был зарегистрирован в качестве налогоплательщика на Украине. «Их [российских порнозвезд] нужно привлечь к ответственности, чтобы они понимали — съемки в этой гадости будут вменены им в уголовную ответственность за финансирование терроризма», — передает «Ридус» слова Милонова. Он отметил, что нужно привлечь IT-специалистов, чтобы полностью заблокировать Pornhub на территории России. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на Украине Ethical Capital Partners, владеющая PornHub, зарегистрировалась в качестве плательщика НДС как поставщик электронных услуг. Он добавил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам. Среди новых налогоплательщиков были зарегистрированы META platforms, Valve corporation, Google и Apple.