В Госдуме обвинили российских порнозвезд в финансировании террористов

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Пресс-конференция в НСН. Москва, милонов виталий
Милонов предложил привлечь IT-специалистов для блокировки Pornhub в РФ Фото:

Российских порнозвезд, которые работают на ресурсе Pornhub, обвинили в финансировании терроризма и предложили привлечь к ответственности, сообщил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Это связано с тем, что ресурс официально был зарегистрирован в качестве налогоплательщика на Украине.

«Их [российских порнозвезд] нужно привлечь к ответственности, чтобы они понимали — съемки в этой гадости будут вменены им в уголовную ответственность за финансирование терроризма», — передает «Ридус» слова Милонова. Он отметил, что нужно привлечь IT-специалистов, чтобы полностью заблокировать Pornhub на территории России.

Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на Украине Ethical Capital Partners, владеющая PornHub, зарегистрировалась в качестве плательщика НДС как поставщик электронных услуг. Он добавил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам. Среди новых налогоплательщиков были зарегистрированы META platforms, Valve corporation, Google и Apple.

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Российских порнозвезд, которые работают на ресурсе Pornhub, обвинили в финансировании терроризма и предложили привлечь к ответственности, сообщил депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Это связано с тем, что ресурс официально был зарегистрирован в качестве налогоплательщика на Украине. «Их [российских порнозвезд] нужно привлечь к ответственности, чтобы они понимали — съемки в этой гадости будут вменены им в уголовную ответственность за финансирование терроризма», — передает «Ридус» слова Милонова. Он отметил, что нужно привлечь IT-специалистов, чтобы полностью заблокировать Pornhub на территории России. Ранее глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что на Украине Ethical Capital Partners, владеющая PornHub, зарегистрировалась в качестве плательщика НДС как поставщик электронных услуг. Он добавил, что в стране продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые предоставляют электронные услуги физическим лицам. Среди новых налогоплательщиков были зарегистрированы META platforms, Valve corporation, Google и Apple.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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