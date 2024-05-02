На Украине легализовали PornHub, чтобы финансировать ВСУ

Ethical Capital Partners, владеющая PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС на Украине как поставщик электронных услуг. Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
«Компания, которой принадлежит сервис PornHub, в конце концов зарегистрировалась плательщиком НДС как поставщик электронных услуг. Поэтому теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов», — написал Гетманцев в своем telegram-канале.
По его словам, на Украине продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, предоставляющими электронные услуги физическим лицам. В первом квартале 2024 года 17 новых налогоплательщиков задекларировали налоговые обязательства на сумму 32,6 миллиона долларов, сказано в тексте. Среди них Google, Apple, META platforms и Valve corporation. Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub, добавил Гетманцев.
В мае 2022 года модели платформам OnlyFans направили в Украину более 300 тысяч долларов. Гетманцев тогда назвал это вкладом индустрии развлечений в «финансирование нашей Победы». На данный момент, по его словам, Onlyfans уплатила в бюджет страны 700 тысяч долларов с начала года.
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