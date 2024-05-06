06 мая 2024

Военного из США задержали в России за кражу

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Военного задержали за кражу (фото из архива) Фото:

Военного из США задержали в России по подозрению в краже у женщины. Об этом изданию NBC сообщили четыре американских чиновника.

«Американский солдат задержан в России, сообщают официальные лица. Солдат, который служил в Корее и самостоятельно добрался до России, обвиняется в краже у женщины», — пишет издание. Что именно было украдено, не сообщается.

Ранее в США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Военнослужащий ВМС США передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в 14,8 тысяч долларов, пишет RT.

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Военного из США задержали в России по подозрению в краже у женщины. Об этом изданию NBC сообщили четыре американских чиновника. «Американский солдат задержан в России, сообщают официальные лица. Солдат, который служил в Корее и самостоятельно добрался до России, обвиняется в краже у женщины», — пишет издание. Что именно было украдено, не сообщается. Ранее в США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Военнослужащий ВМС США передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в 14,8 тысяч долларов, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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