Военного из США задержали в России за кражу

Военного задержали за кражу (фото из архива)
Военного из США задержали в России по подозрению в краже у женщины. Об этом изданию NBC сообщили четыре американских чиновника.
«Американский солдат задержан в России, сообщают официальные лица. Солдат, который служил в Корее и самостоятельно добрался до России, обвиняется в краже у женщины», —
Ранее в США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Военнослужащий ВМС США передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в 14,8 тысяч долларов, пишет RT.
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