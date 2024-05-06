Военного из США задержали в России за кражу

07 мая 2024 в 00:32 Размер текста - 17 +

Военного задержали за кражу (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Военного из США задержали в России по подозрению в краже у женщины. Об этом изданию NBC сообщили четыре американских чиновника. «Американский солдат задержан в России, сообщают официальные лица. Солдат, который служил в Корее и самостоятельно добрался до России, обвиняется в краже у женщины», — пишет издание. Что именно было украдено, не сообщается. Ранее в США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Военнослужащий ВМС США передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в 14,8 тысяч долларов, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военного из США задержали в России по подозрению в краже у женщины. Об этом изданию NBC сообщили четыре американских чиновника. «Американский солдат задержан в России, сообщают официальные лица. Солдат, который служил в Корее и самостоятельно добрался до России, обвиняется в краже у женщины», — пишет издание. Что именно было украдено, не сообщается. Ранее в США задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Военнослужащий ВМС США передавал китайскому разведчику информацию за вознаграждение в 14,8 тысяч долларов, пишет RT.