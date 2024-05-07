В Киргизии волонтеры взошли на пик Путина в канун церемонии инаугурации

07 мая 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Киргизии волонтеры «Бессмертного полка» совершили самый высокий подъем на пик Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU В преддверии Дня Победы волонтеры «Бессмертного полка» совершили восхождение на пик имени Владимира Путина в Киргизии, высота которого превышает 4 000 метров. Акция была приурочена к дню инаугурации президента РФ. «В канун Дня Победы группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на вершину [пик Путина] в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне», — сообщили организаторы мероприятия ТАСС. Они отметили, что восхождение приурочено ко дню инаугурации президента России. Кроме того, это самая высокая точка, где когда-либо проводилась акция «Бессмертного полка». Восхождение на пик заняло два дня, начавшись 5 мая. Участники мероприятия, в числе которых были политические и культурные деятели, спортсмены и журналисты, преодолели Аксайское ущелье верхом на конях и после ночевки в лагере отправились на вершину. Установив на пике флаги России и Киргизии, а также Знамя Победы, волонтеры отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны. В Большом Кремлевском дворце 7 мая состоится церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Ранее URA.RU писало о некоторых интересных фактах из жизни и карьеры российского лидера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В преддверии Дня Победы волонтеры «Бессмертного полка» совершили восхождение на пик имени Владимира Путина в Киргизии, высота которого превышает 4 000 метров. Акция была приурочена к дню инаугурации президента РФ. «В канун Дня Победы группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на вершину [пик Путина] в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне», — сообщили организаторы мероприятия ТАСС. Они отметили, что восхождение приурочено ко дню инаугурации президента России. Кроме того, это самая высокая точка, где когда-либо проводилась акция «Бессмертного полка». Восхождение на пик заняло два дня, начавшись 5 мая. Участники мероприятия, в числе которых были политические и культурные деятели, спортсмены и журналисты, преодолели Аксайское ущелье верхом на конях и после ночевки в лагере отправились на вершину. Установив на пике флаги России и Киргизии, а также Знамя Победы, волонтеры отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны. В Большом Кремлевском дворце 7 мая состоится церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Ранее URA.RU писало о некоторых интересных фактах из жизни и карьеры российского лидера.