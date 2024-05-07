В Киргизии волонтеры взошли на пик Путина в канун церемонии инаугурации

В преддверии Дня Победы волонтеры «Бессмертного полка» совершили восхождение на пик имени Владимира Путина в Киргизии, высота которого превышает 4 000 метров. Акция была приурочена к дню инаугурации президента РФ.
«В канун Дня Победы группа общественных деятелей и альпинистов совершила подъем на вершину [пик Путина] в Киргизии, чтобы отдать дань уважения бессмертному подвигу бойцов, участвовавших в Великой Отечественной войне», — сообщили организаторы мероприятия ТАСС. Они отметили, что восхождение приурочено ко дню инаугурации президента России. Кроме того, это самая высокая точка, где когда-либо проводилась акция «Бессмертного полка».
Восхождение на пик заняло два дня, начавшись 5 мая. Участники мероприятия, в числе которых были политические и культурные деятели, спортсмены и журналисты, преодолели Аксайское ущелье верхом на конях и после ночевки в лагере отправились на вершину. Установив на пике флаги России и Киргизии, а также Знамя Победы, волонтеры отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны.
В Большом Кремлевском дворце 7 мая состоится церемония вступления Владимира Путина в должность президента России. Ранее URA.RU писало о некоторых интересных фактах из жизни и карьеры российского лидера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.