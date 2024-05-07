Ответчик по делу «Макфы» выплатит 10 млрд государству и профинансирует нужды СВО

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Наталья Юревич выплатит государству 10 миллиардов рублей по делу «Макфы» Фото:
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Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Ответчик по делу «Макфы» Наталья Юревич выплатит государству 10 миллиардов рублей и будет финансировать гуманитарные нужды СВО, выплачивая миллиард рублей ежегодно. Об этом стало известно из опубликованного проекта мирового соглашения по иску Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний.

«Предусматривается выплата государству Натальей Юревич 10 миллиардов рублей. Также она ежегодно будет выплачивать в доход РФ миллиард рублей на гуманитарные нужды в течение СВО», — передает содержание документа «Интерфакс». Отмечается, что в рамках соглашения Генеральная прокуратура должна полностью отказаться от всех исковых требований к 47 ответчикам по данному делу.

Ответчики предложили заключить мировое соглашение по делу с «Макфой», где государство войдет во владение предприятием через выкуп части акций у нынешних собственников. Генпрокурор РФ подал иск о возвращении имущества «Макфы» и связанных компаний в доход РФ. Суд запретил распоряжаться акциями компаний и затем разрешил им частично использовать кредиты для закупки сырья. Генпрокуратура требует вернуть акции государству из-за коррупционного преступления ответчиков, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-сенатора Вадима Белоусова, которые использовали свои должности для личных бизнес-интересов через родственников и доверенных лиц.

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Ответчик по делу «Макфы» Наталья Юревич выплатит государству 10 миллиардов рублей и будет финансировать гуманитарные нужды СВО, выплачивая миллиард рублей ежегодно. Об этом стало известно из опубликованного проекта мирового соглашения по иску Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний. «Предусматривается выплата государству Натальей Юревич 10 миллиардов рублей. Также она ежегодно будет выплачивать в доход РФ миллиард рублей на гуманитарные нужды в течение СВО», — передает содержание документа «Интерфакс». Отмечается, что в рамках соглашения Генеральная прокуратура должна полностью отказаться от всех исковых требований к 47 ответчикам по данному делу. Ответчики предложили заключить мировое соглашение по делу с «Макфой», где государство войдет во владение предприятием через выкуп части акций у нынешних собственников. Генпрокурор РФ подал иск о возвращении имущества «Макфы» и связанных компаний в доход РФ. Суд запретил распоряжаться акциями компаний и затем разрешил им частично использовать кредиты для закупки сырья. Генпрокуратура требует вернуть акции государству из-за коррупционного преступления ответчиков, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-сенатора Вадима Белоусова, которые использовали свои должности для личных бизнес-интересов через родственников и доверенных лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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