Ответчик по делу «Макфы» выплатит 10 млрд государству и профинансирует нужды СВО

07 мая 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Наталья Юревич выплатит государству 10 миллиардов рублей по делу «Макфы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Ответчик по делу «Макфы» Наталья Юревич выплатит государству 10 миллиардов рублей и будет финансировать гуманитарные нужды СВО, выплачивая миллиард рублей ежегодно. Об этом стало известно из опубликованного проекта мирового соглашения по иску Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний. «Предусматривается выплата государству Натальей Юревич 10 миллиардов рублей. Также она ежегодно будет выплачивать в доход РФ миллиард рублей на гуманитарные нужды в течение СВО», — передает содержание документа «Интерфакс». Отмечается, что в рамках соглашения Генеральная прокуратура должна полностью отказаться от всех исковых требований к 47 ответчикам по данному делу. Ответчики предложили заключить мировое соглашение по делу с «Макфой», где государство войдет во владение предприятием через выкуп части акций у нынешних собственников. Генпрокурор РФ подал иск о возвращении имущества «Макфы» и связанных компаний в доход РФ. Суд запретил распоряжаться акциями компаний и затем разрешил им частично использовать кредиты для закупки сырья. Генпрокуратура требует вернуть акции государству из-за коррупционного преступления ответчиков, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-сенатора Вадима Белоусова, которые использовали свои должности для личных бизнес-интересов через родственников и доверенных лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ответчик по делу «Макфы» Наталья Юревич выплатит государству 10 миллиардов рублей и будет финансировать гуманитарные нужды СВО, выплачивая миллиард рублей ежегодно. Об этом стало известно из опубликованного проекта мирового соглашения по иску Генпрокуратуры об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний. «Предусматривается выплата государству Натальей Юревич 10 миллиардов рублей. Также она ежегодно будет выплачивать в доход РФ миллиард рублей на гуманитарные нужды в течение СВО», — передает содержание документа «Интерфакс». Отмечается, что в рамках соглашения Генеральная прокуратура должна полностью отказаться от всех исковых требований к 47 ответчикам по данному делу. Ответчики предложили заключить мировое соглашение по делу с «Макфой», где государство войдет во владение предприятием через выкуп части акций у нынешних собственников. Генпрокурор РФ подал иск о возвращении имущества «Макфы» и связанных компаний в доход РФ. Суд запретил распоряжаться акциями компаний и затем разрешил им частично использовать кредиты для закупки сырья. Генпрокуратура требует вернуть акции государству из-за коррупционного преступления ответчиков, в том числе экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-сенатора Вадима Белоусова, которые использовали свои должности для личных бизнес-интересов через родственников и доверенных лиц.