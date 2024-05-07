Стали известны подробности о кандидатуре премьер-министра

Песков: ожидается, что Путин предложит кандидатуру премьера уже сегодня

Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера уже сегодня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Инаугурация президента России

Путин может предложить кандидатуру премьера уже 7 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. После инаугурации нынешнее правительство уйдет в отставку.

«Можно ожидать, что сегодня президент РФ предложит кандидатуру премьера», — заявил Песков. Трансляция ведется на федеральных телеканалах. Также URA.RU ведет свою онлайн-трансляцию.