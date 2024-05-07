Стали известны подробности о кандидатуре премьер-министра

Песков: ожидается, что Путин предложит кандидатуру премьера уже сегодня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий, топ
Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера уже сегодня Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Путин может предложить кандидатуру премьера уже 7 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. После инаугурации нынешнее правительство уйдет в отставку.

«Можно ожидать, что сегодня президент РФ предложит кандидатуру премьера», — заявил Песков. Трансляция ведется на федеральных телеканалах. Также URA.RU ведет свою онлайн-трансляцию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Путин может предложить кандидатуру премьера уже 7 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. После инаугурации нынешнее правительство уйдет в отставку. «Можно ожидать, что сегодня президент РФ предложит кандидатуру премьера», — заявил Песков. Трансляция ведется на федеральных телеканалах. Также URA.RU ведет свою онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...