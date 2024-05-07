Стали известны подробности о кандидатуре премьер-министра

Владимир Путин может предложить кандидатуру премьера уже сегодня
новость из сюжетаИнаугурация президента России
Путин может предложить кандидатуру премьера уже 7 мая, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. После инаугурации нынешнее правительство уйдет в отставку.
«Можно ожидать, что сегодня президент РФ предложит кандидатуру премьера», — заявил Песков. Трансляция ведется на федеральных телеканалах. Также URA.RU ведет свою онлайн-трансляцию.
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