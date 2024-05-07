Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

07 мая 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия должна открывать новые горизонты Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Президент РФ Владимир Путин во время инаугурации на пост сообщил, что страна продолжит работу над формированием многополярного миропорядка. Также он отметил самодостаточность и конкурентоспособность России, которые помогут ей справлять с вызовами. «Вместе с партнерами по евразийской интеграции с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности в сложном мире, который стремительно меняется», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава России добавил, что страна должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. Также важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. В связи с этим государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время инаугурации на пост сообщил, что страна продолжит работу над формированием многополярного миропорядка. Также он отметил самодостаточность и конкурентоспособность России, которые помогут ей справлять с вызовами. «Вместе с партнерами по евразийской интеграции с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности в сложном мире, который стремительно меняется», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава России добавил, что страна должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. Также важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. В связи с этим государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне.