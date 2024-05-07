Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Россия должна открывать новые горизонты Фото:
новость из сюжета
Инаугурация президента России

Президент РФ Владимир Путин во время инаугурации на пост сообщил, что страна продолжит работу над формированием многополярного миропорядка. Также он отметил самодостаточность и конкурентоспособность России, которые помогут ей справлять с вызовами.

«Вместе с партнерами по евразийской интеграции с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности в сложном мире, который стремительно меняется», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

Глава России добавил, что страна должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. Также важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. В связи с этим государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин во время инаугурации на пост сообщил, что страна продолжит работу над формированием многополярного миропорядка. Также он отметил самодостаточность и конкурентоспособность России, которые помогут ей справлять с вызовами. «Вместе с партнерами по евразийской интеграции с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности в сложном мире, который стремительно меняется», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Глава России добавил, что страна должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. Также важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. В связи с этим государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...