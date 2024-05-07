Путин: Россия продолжит работу по формированию многополярного миропорядка

Президент РФ Владимир Путин во время инаугурации на пост сообщил, что страна продолжит работу над формированием многополярного миропорядка. Также он отметил самодостаточность и конкурентоспособность России, которые помогут ей справлять с вызовами.
«Вместе с партнерами по евразийской интеграции с другими суверенными центрами развития мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, равной и неделимой системы безопасности в сложном мире, который стремительно меняется», — заявил Путин во время инаугурации. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
Глава России добавил, что страна должна быть конкурентноспособной и самодостаточной. Также важно открывать новые горизонты для РФ и помнить уроки прошлого. В связи с этим государственная общественная политическая система должна быть устойчивой к любым угрозам из вне.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.