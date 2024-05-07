Команде губернатора Шумкова удалось избежать катастрофы во время паводка. Фото

07 мая 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Курганским властям удалось минимизировать негативные последствия паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганской области команде губернатора Вадима Шумкова пришлось срочно реагировать на паводок, который стал вторым по масштабности за всю историю областного центра. Собеседники URA.RU из политической сферы считают, что руководству региона удалось эффективно справиться с паводком, однако ряда проблем избежать не удалось. Главный успех Властям удалось привлечь для строительства дамбы не только жителей региона, но и специалистов и добровольцев из других Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Могло быть гораздо хуже. Но руководству региона удалось привлечь не только административные ресурсы, но и много добровольцев на борьбу с паводком», — сообщил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Положительно оценил работу команды и один из основных критиков власти, депутат гордумы Иван Камшилов. Он похвалил чиновников за то, что они смогли мобилизовать людей. По его мнению, никто не ожидал, что так получится. Министры РФ Александр Куренков (МЧС) и Ирек Файзуллин (строительства), а также полпред Владимир Якушев, работавшие в Кургане, тоже отметили, что курганские власти сделали все необходимое, чтобы минимизировать ущерб от паводка. Ширяев акцентировал, что ситуация в Курганской области хорошо освещалась в информационном поле, и порицания действий руководства региона не было. Все понимали критичность ЧП, а также то, что к нему пришлось готовиться в сжатые сроки. «Если бы такая ситуация произошла с пожарами, то к властям региона появились бы вопросы, так как пожары случаются каждый год. Разлив же Тобола в таком объеме — большая редкость», — пояснил Ширяев. Власти спаслись несмотря на бедность Правительство региона смогло оперативно подготовиться к паводку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «С учетом того, что этот паводок стал рекордным, а также экономической ситуации команде Шумкова удалось справиться. Были затопления, но ситуации похожей на катастрофу, которая была в Оренбургской области, губернатору удалось избежать несмотря на то, что Курган беднее», — считает политолог Александр Безделов. По его мнению, помогло эффективное планирование и управление. Также правительство региона училось, наблюдая за наводнением в Орске, которое произошло перед курганским. Безделов видит плюс в том, что губернатор и члены его команды регулярно появлялись на территориях, подверженных паводку. «Удалось избежать жертв, масштабных последствий, например прорывов дамб, которые привели бы к катастрофическим последствиям» — рассказал политолог. Про дамбу не вспоминали Некоторые меры властей, как бурение скважин в пойме, жители региона считают излишними Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Камшилов обратил внимание и на недочеты, которое допустило руководство во время паводка. «Укрепление мешками дамбы не сработало. Везде, где до них дошла вода, были протечки», — объяснил депутат. Также он считает, что некоторых жителей необоснованно пугали, заставляя эвакуироваться, а сирены каждые два часа и даже ночью звучали даже там, куда вода не доходит. По его мнению, в городе не предпринимались превентивные меры: например городские власти, не закладывали средства в бюджете на уход за дамбой и ее укрепление последние лет 10. Безделов согласился, что во время паводка были, в том числе, проблемы с эвакуацией, но они не были критичными. Он добавил, что разрушений во время паводка не удалось бы полностью избежать не только Курганской области, но и большинству других регионов. Пиковый уровень в Кургане был зафиксирован 19 апреля. Тогда уровень воды в реке Тобол поднялся до 1015 см. За всю историю наблюдений эта отметка была выше только в 1947 году, когда Тобол поднялся до 1087 см. Наводнение произошло из-за дождливого лета, дождливой осени и снежной зимы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области команде губернатора Вадима Шумкова пришлось срочно реагировать на паводок, который стал вторым по масштабности за всю историю областного центра. Собеседники URA.RU из политической сферы считают, что руководству региона удалось эффективно справиться с паводком, однако ряда проблем избежать не удалось. «Могло быть гораздо хуже. Но руководству региона удалось привлечь не только административные ресурсы, но и много добровольцев на борьбу с паводком», — сообщил URA.RU политолог Сергей Ширяев. Положительно оценил работу команды и один из основных критиков власти, депутат гордумы Иван Камшилов. Он похвалил чиновников за то, что они смогли мобилизовать людей. По его мнению, никто не ожидал, что так получится. Министры РФ Александр Куренков (МЧС) и Ирек Файзуллин (строительства), а также полпред Владимир Якушев, работавшие в Кургане, тоже отметили, что курганские власти сделали все необходимое, чтобы минимизировать ущерб от паводка. Ширяев акцентировал, что ситуация в Курганской области хорошо освещалась в информационном поле, и порицания действий руководства региона не было. Все понимали критичность ЧП, а также то, что к нему пришлось готовиться в сжатые сроки. «Если бы такая ситуация произошла с пожарами, то к властям региона появились бы вопросы, так как пожары случаются каждый год. Разлив же Тобола в таком объеме — большая редкость», — пояснил Ширяев. «С учетом того, что этот паводок стал рекордным, а также экономической ситуации команде Шумкова удалось справиться. Были затопления, но ситуации похожей на катастрофу, которая была в Оренбургской области, губернатору удалось избежать несмотря на то, что Курган беднее», — считает политолог Александр Безделов. По его мнению, помогло эффективное планирование и управление. Также правительство региона училось, наблюдая за наводнением в Орске, которое произошло перед курганским. Безделов видит плюс в том, что губернатор и члены его команды регулярно появлялись на территориях, подверженных паводку. «Удалось избежать жертв, масштабных последствий, например прорывов дамб, которые привели бы к катастрофическим последствиям» — рассказал политолог. Камшилов обратил внимание и на недочеты, которое допустило руководство во время паводка. «Укрепление мешками дамбы не сработало. Везде, где до них дошла вода, были протечки», — объяснил депутат. Также он считает, что некоторых жителей необоснованно пугали, заставляя эвакуироваться, а сирены каждые два часа и даже ночью звучали даже там, куда вода не доходит. По его мнению, в городе не предпринимались превентивные меры: например городские власти, не закладывали средства в бюджете на уход за дамбой и ее укрепление последние лет 10. Безделов согласился, что во время паводка были, в том числе, проблемы с эвакуацией, но они не были критичными. Он добавил, что разрушений во время паводка не удалось бы полностью избежать не только Курганской области, но и большинству других регионов. Пиковый уровень в Кургане был зафиксирован 19 апреля. Тогда уровень воды в реке Тобол поднялся до 1015 см. За всю историю наблюдений эта отметка была выше только в 1947 году, когда Тобол поднялся до 1087 см. Наводнение произошло из-за дождливого лета, дождливой осени и снежной зимы.