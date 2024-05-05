Рекордное наводнение в Кургане произошло из-за каскада негативных факторов. Скрин

06 мая 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Наводнение в Кургане стало сильнейшим за 77 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане произошел сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет из-за целого ряда негативных факторов. К 20 апреля вода добралась до отметки 10 метров и 15 сантиметров. Этот показатель занял второе место в истории наблюдений. Первое — принадлежит наводнению 1947 года, когда река поднималась до 1087 сантиметров. В причинах разбирался синоптик-любитель Илья Винштейн. «Чтобы получить высокое половодье, необходимы дождливое лето, дождливая осень и снежная зима. Все эти факторы наслаивались друг на друга с августа 2023 года, а в апреле 2024 года привели к подъему Тобола», — поделился в своем блоге наблюдениями Илья Винштейн. К числу основных причин высокого половодья синоптик отнес: рекордные осадки с августа по ноябрь, аномально теплый последний месяц осени, сильные морозы в декабре, скачки температуры в зимний период, оттепели, дожди, формирование ледяной корки, интенсивные снегопады и резкое потепление в первой декаде апреля. К 13-му числу скорость подъема Тобола достигла 105-140 сантиметров в сутки. По словам Виншетйна, это наводнение имеет ряд ключевых особенностей, которые отличают его от предыдущих. Во-первых, это очень быстрый подъем реки. В селе Звериноголовское Тобол поднялся на пять метров за 72 часа. В Кургане — на пять метров за шесть суток. Для сравнения, в 1994 году на это ушло 11 дней. Во-вторых, в Кургане уровень реки на пять сантиметров превысил уровень Тобола в селе Звериноголовское. Вероятность этого составляет примерно 10%. За 59 лет было зафиксировано всего шесть подобных случаев. Еще одной особенностью, по мнению синоптика, стало уникальное заполнение поймы у Кургана. Он предполагает, что раньше наводнения происходили по-другому из-за отсутствия дамбы. Винштейн добавил, что до 2024 года вероятность превышения 10-тиметрововой отметки составляла всего 1,8%. Сейчас она выросла до 2,7%. Наводнение — это всегда сочетание множества негативных факторов, подчеркивает синоптик блог Ильи Винштейна Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане произошел сильнейший подъем уровня Тобола за последние 77 лет из-за целого ряда негативных факторов. К 20 апреля вода добралась до отметки 10 метров и 15 сантиметров. Этот показатель занял второе место в истории наблюдений. Первое — принадлежит наводнению 1947 года, когда река поднималась до 1087 сантиметров. В причинах разбирался синоптик-любитель Илья Винштейн. «Чтобы получить высокое половодье, необходимы дождливое лето, дождливая осень и снежная зима. Все эти факторы наслаивались друг на друга с августа 2023 года, а в апреле 2024 года привели к подъему Тобола», — поделился в своем блоге наблюдениями Илья Винштейн. К числу основных причин высокого половодья синоптик отнес: рекордные осадки с августа по ноябрь, аномально теплый последний месяц осени, сильные морозы в декабре, скачки температуры в зимний период, оттепели, дожди, формирование ледяной корки, интенсивные снегопады и резкое потепление в первой декаде апреля. К 13-му числу скорость подъема Тобола достигла 105-140 сантиметров в сутки. По словам Виншетйна, это наводнение имеет ряд ключевых особенностей, которые отличают его от предыдущих. Во-первых, это очень быстрый подъем реки. В селе Звериноголовское Тобол поднялся на пять метров за 72 часа. В Кургане — на пять метров за шесть суток. Для сравнения, в 1994 году на это ушло 11 дней. Во-вторых, в Кургане уровень реки на пять сантиметров превысил уровень Тобола в селе Звериноголовское. Вероятность этого составляет примерно 10%. За 59 лет было зафиксировано всего шесть подобных случаев. Еще одной особенностью, по мнению синоптика, стало уникальное заполнение поймы у Кургана. Он предполагает, что раньше наводнения происходили по-другому из-за отсутствия дамбы. Винштейн добавил, что до 2024 года вероятность превышения 10-тиметрововой отметки составляла всего 1,8%. Сейчас она выросла до 2,7%.