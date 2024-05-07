Путин пообещал увеличить пенсии и доходы россиян

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Свердловские зарисовки. Екатеринбург , мелочь, финансы, деньги
В России ожидается рост пенсий Фото:

Президент России поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции», — говорится в тексте документа. Также президент поручил увеличить до 2030 года реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП.

Пенсии и различные социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

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Президент России поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции», — говорится в тексте документа. Также президент поручил увеличить до 2030 года реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Пенсии и различные социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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