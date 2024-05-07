Путин пообещал увеличить пенсии и доходы россиян

07 мая 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

В России ожидается рост пенсий Фото: Илья Московец © URA.RU Президент России поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции», — говорится в тексте документа. Также президент поручил увеличить до 2030 года реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Пенсии и различные социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России поручил повысить пенсии и доходы россиян до 2030 года. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля. «Обеспечение устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже уровня инфляции», — говорится в тексте документа. Также президент поручил увеличить до 2030 года реальный рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раза выше, чем рост ВВП. Пенсии и различные социальные выплаты в 2025 году проиндексируют на 4-5%. Такой прогноз в беседе с URA.RU дала старший вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.