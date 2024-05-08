В Перми ввели режим повышенной готовности

В Перми, 8 мая, в филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Работа энергетиков ПАО „Россети Урал“ на территории Пермского края с 13:40 8 мая переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды. Дождь, усиление ветра (порывы 15-22 метров в секунду) в регионе присутствия филиала „Пермэнерго“», — сказано в сообщении.
Уточняется, что мобилизован весь персонал компании, а все бригады имеют необходимую спецтехнику. Также на случай перебоев с электричеством у филиала есть резервный источник электроснабжения.
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В Перми, 8 мая, в филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Работа энергетиков ПАО „Россети Урал“ на территории Пермского края с 13:40 8 мая переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды. Дождь, усиление ветра (порывы 15-22 метров в секунду) в регионе присутствия филиала „Пермэнерго“», — сказано в сообщении. Уточняется, что мобилизован весь персонал компании, а все бригады имеют необходимую спецтехнику. Также на случай перебоев с электричеством у филиала есть резервный источник электроснабжения.