В Перми ввели режим повышенной готовности

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Из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством Фото:

В Перми, 8 мая, в филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Работа энергетиков ПАО „Россети Урал“ на территории Пермского края с 13:40 8 мая переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды. Дождь, усиление ветра (порывы 15-22 метров в секунду) в регионе присутствия филиала „Пермэнерго“», — сказано в сообщении.

Уточняется, что мобилизован весь персонал компании, а все бригады имеют необходимую спецтехнику. Также на случай перебоев с электричеством у филиала есть резервный источник электроснабжения.

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В Перми, 8 мая, в филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Работа энергетиков ПАО „Россети Урал“ на территории Пермского края с 13:40 8 мая переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды. Дождь, усиление ветра (порывы 15-22 метров в секунду) в регионе присутствия филиала „Пермэнерго“», — сказано в сообщении. Уточняется, что мобилизован весь персонал компании, а все бригады имеют необходимую спецтехнику. Также на случай перебоев с электричеством у филиала есть резервный источник электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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