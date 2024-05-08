В Перми ввели режим повышенной готовности

08 мая 2024 в 15:43 Размер текста - 17 +

Из-за непогоды могут быть проблемы с электричеством Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми, 8 мая, в филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Работа энергетиков ПАО „Россети Урал“ на территории Пермского края с 13:40 8 мая переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды. Дождь, усиление ветра (порывы 15-22 метров в секунду) в регионе присутствия филиала „Пермэнерго“», — сказано в сообщении. Уточняется, что мобилизован весь персонал компании, а все бригады имеют необходимую спецтехнику. Также на случай перебоев с электричеством у филиала есть резервный источник электроснабжения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми, 8 мая, в филиале «Россети Урал» «Пермэнерго» ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Работа энергетиков ПАО „Россети Урал“ на территории Пермского края с 13:40 8 мая переведена в режим повышенной готовности в связи с подтверждением неблагоприятного прогноза погоды. Дождь, усиление ветра (порывы 15-22 метров в секунду) в регионе присутствия филиала „Пермэнерго“», — сказано в сообщении. Уточняется, что мобилизован весь персонал компании, а все бригады имеют необходимую спецтехнику. Также на случай перебоев с электричеством у филиала есть резервный источник электроснабжения.