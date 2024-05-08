Жители Пермского края делятся последствиями шквалистого ветра. Фото

В Пермском крае шквалистый ветер повалил остановку и едва не травмировал людей

08 мая 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

В Пермском крае порывы ветра достигают 22 м/с Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В городе Краснокамск Пермского края сильным ветром повалило остановку общественного транспорта. В это время на остановке ожидал транспорт горожанин. Фотографии очевидцы разместили в паблике «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи. «В Краснокамске на человечка обрушилась остановка. Причина — сильные порывы ветра», — рассказали очевидцы в соцсети. О состоянии краснокамца, не сообщается. В то же время в Перми жительница города едва не пострадала от листа железа, который ветром сорвало с крыши одного из домов в центре города. «Лист железа с крыши едва не прилетел в голову пермячки», — написал perm.aif.ru. Единая дежурно-диспетчерская служба Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накануне предупредила о том, что 8 мая в отдельных районах Прикамья порывы ветру будут достигать 22 м/с. Сильные порывы ветра (до 20 м/с) ожидаются и 9 мая. В учреждении рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними. В Краснокамске ветром повалило автобусную остановку. К месту происшествия прибыла скорая «Сплетни Краснокамск», «ВКонтакте» В Кунгуре стихия снесла ограждение на мусорке «Подслушано Кунгур», «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Краснокамск Пермского края сильным ветром повалило остановку общественного транспорта. В это время на остановке ожидал транспорт горожанин. Фотографии очевидцы разместили в паблике «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи. «В Краснокамске на человечка обрушилась остановка. Причина — сильные порывы ветра», — рассказали очевидцы в соцсети. О состоянии краснокамца, не сообщается. В то же время в Перми жительница города едва не пострадала от листа железа, который ветром сорвало с крыши одного из домов в центре города. «Лист железа с крыши едва не прилетел в голову пермячки», — написал perm.aif.ru. Единая дежурно-диспетчерская служба Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накануне предупредила о том, что 8 мая в отдельных районах Прикамья порывы ветру будут достигать 22 м/с. Сильные порывы ветра (до 20 м/с) ожидаются и 9 мая. В учреждении рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними.