В городе Краснокамск Пермского края сильным ветром повалило остановку общественного транспорта. В это время на остановке ожидал транспорт горожанин. Фотографии очевидцы разместили в паблике «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи.
«В Краснокамске на человечка обрушилась остановка. Причина — сильные порывы ветра», — рассказали очевидцы в соцсети. О состоянии краснокамца, не сообщается. В то же время в Перми жительница города едва не пострадала от листа железа, который ветром сорвало с крыши одного из домов в центре города. «Лист железа с крыши едва не прилетел в голову пермячки», — написал perm.aif.ru.
Единая дежурно-диспетчерская служба Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накануне предупредила о том, что 8 мая в отдельных районах Прикамья порывы ветру будут достигать 22 м/с. Сильные порывы ветра (до 20 м/с) ожидаются и 9 мая. В учреждении рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними.
В Краснокамске ветром повалило автобусную остановку. К месту происшествия прибыла скорая
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В городе Краснокамск Пермского края сильным ветром повалило остановку общественного транспорта. В это время на остановке ожидал транспорт горожанин. Фотографии очевидцы разместили в паблике «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи. «В Краснокамске на человечка обрушилась остановка. Причина — сильные порывы ветра», — рассказали очевидцы в соцсети. О состоянии краснокамца, не сообщается. В то же время в Перми жительница города едва не пострадала от листа железа, который ветром сорвало с крыши одного из домов в центре города. «Лист железа с крыши едва не прилетел в голову пермячки», — написал perm.aif.ru. Единая дежурно-диспетчерская служба Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накануне предупредила о том, что 8 мая в отдельных районах Прикамья порывы ветру будут достигать 22 м/с. Сильные порывы ветра (до 20 м/с) ожидаются и 9 мая. В учреждении рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними.