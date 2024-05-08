Жители Пермского края делятся последствиями шквалистого ветра. Фото

В Пермском крае шквалистый ветер повалил остановку и едва не травмировал людей
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в мкрн Светлом, девушка, шторм, ветер, урага
В Пермском крае порывы ветра достигают 22 м/с Фото:

В городе Краснокамск Пермского края сильным ветром повалило остановку общественного транспорта. В это время на остановке ожидал транспорт горожанин. Фотографии очевидцы разместили в паблике «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи.

«В Краснокамске на человечка обрушилась остановка. Причина — сильные порывы ветра», — рассказали очевидцы в соцсети. О состоянии краснокамца, не сообщается. В то же время в Перми жительница города едва не пострадала от листа железа, который ветром сорвало с крыши одного из домов в центре города. «Лист железа с крыши едва не прилетел в голову пермячки», — написал perm.aif.ru.

Единая дежурно-диспетчерская служба Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накануне предупредила о том, что 8 мая в отдельных районах Прикамья порывы ветру будут достигать 22 м/с. Сильные порывы ветра (до 20 м/с) ожидаются и 9 мая. В учреждении рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними.

В Краснокамске ветром повалило автобусную остановку. К месту происшествия прибыла скорая
В Краснокамске ветром повалило автобусную остановку. К месту происшествия прибыла скорая

В Кунгуре стихия снесла ограждение на мусорке
В Кунгуре стихия снесла ограждение на мусорке

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В городе Краснокамск Пермского края сильным ветром повалило остановку общественного транспорта. В это время на остановке ожидал транспорт горожанин. Фотографии очевидцы разместили в паблике «Сплетни Краснокамск» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, к месту происшествия прибыла машина скорой помощи. «В Краснокамске на человечка обрушилась остановка. Причина — сильные порывы ветра», — рассказали очевидцы в соцсети. О состоянии краснокамца, не сообщается. В то же время в Перми жительница города едва не пострадала от листа железа, который ветром сорвало с крыши одного из домов в центре города. «Лист железа с крыши едва не прилетел в голову пермячки», — написал perm.aif.ru. Единая дежурно-диспетчерская служба Перми на своей странице в соцсети «ВКонтакте» накануне предупредила о том, что 8 мая в отдельных районах Прикамья порывы ветру будут достигать 22 м/с. Сильные порывы ветра (до 20 м/с) ожидаются и 9 мая. В учреждении рекомендуют жителям избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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