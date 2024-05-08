Госдеп заявил о новом пакете военной помощи Украине

09 мая 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

В США продолжаю помогать Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США продолжают работу над новыми пакетами военной помощи для Украины, однако точные сроки их предоставления пока неизвестны. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать…, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — рассказал Миллер на брифинге для журналистов. Это заявление последовало после того, как Сенат США одобрил законопроект о внешней помощи, который включает поддержку Украины, и президент Джо Байден подписал соответствующий закон, писала «Национальная служба новостей» Общий объем помощи Украине составит почти 61 миллиард долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США продолжают работу над новыми пакетами военной помощи для Украины, однако точные сроки их предоставления пока неизвестны. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать…, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — рассказал Миллер на брифинге для журналистов. Это заявление последовало после того, как Сенат США одобрил законопроект о внешней помощи, который включает поддержку Украины, и президент Джо Байден подписал соответствующий закон, писала «Национальная служба новостей» Общий объем помощи Украине составит почти 61 миллиард долларов.