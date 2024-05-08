08 мая 2024

Госдеп заявил о новом пакете военной помощи Украине

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, Джо Байден,  stock
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Спецоперация РФ на Украине

США продолжают работу над новыми пакетами военной помощи для Украины, однако точные сроки их предоставления пока неизвестны. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

«Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать…, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — рассказал Миллер на брифинге для журналистов.

Это заявление последовало после того, как Сенат США одобрил законопроект о внешней помощи, который включает поддержку Украины, и президент Джо Байден подписал соответствующий закон, писала «Национальная служба новостей» Общий объем помощи Украине составит почти 61 миллиард долларов.

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США продолжают работу над новыми пакетами военной помощи для Украины, однако точные сроки их предоставления пока неизвестны. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Мэттью Миллер. «Мы работаем на другими пакетами. Вы можете их ожидать…, но я не собираюсь предоставлять сроки или день, когда будет объявление», — рассказал Миллер на брифинге для журналистов. Это заявление последовало после того, как Сенат США одобрил законопроект о внешней помощи, который включает поддержку Украины, и президент Джо Байден подписал соответствующий закон, писала «Национальная служба новостей» Общий объем помощи Украине составит почти 61 миллиард долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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