Москвичей предупредили о самом холодном 9 Мая в истории

Жители Москвы столкнутся с одним из самых холодных празднований Дня Победы в истории города. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его прогнозам, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов.
«Москвичей ждет одно из самых холодных 9 мая в истории — температура не поднимется выше 3-5 градусов», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная, так ка ожидается сильный ветер и высокая влажность.
Ранее, 8 мая, на Москву обрушился мощный снегопад. Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что снег в Москве закончится в пятницу, потом начнется потепление, передает RT.
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