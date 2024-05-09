Москвичей предупредили о самом холодном 9 Мая в истории

Вильфанд: в Москве погода будет ощущаться как отрицательная из-за сильного ветра
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Роман Вильфанд заявил, что температура будет ощущаться ка отрицательная Фото:

Жители Москвы столкнутся с одним из самых холодных празднований Дня Победы в истории города. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его прогнозам, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов.

«Москвичей ждет одно из самых холодных 9 мая в истории — температура не поднимется выше 3-5 градусов», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная, так ка ожидается сильный ветер и высокая влажность.

Ранее, 8 мая, на Москву обрушился мощный снегопад. Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что снег в Москве закончится в пятницу, потом начнется потепление, передает RT.

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Жители Москвы столкнутся с одним из самых холодных празднований Дня Победы в истории города. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его прогнозам, температура воздуха не поднимется выше 3-5 градусов. «Москвичей ждет одно из самых холодных 9 мая в истории — температура не поднимется выше 3-5 градусов», — заявил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, температура будет ощущаться как отрицательная, так ка ожидается сильный ветер и высокая влажность. Ранее, 8 мая, на Москву обрушился мощный снегопад. Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что снег в Москве закончится в пятницу, потом начнется потепление, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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