В центре Москвы прошел мощный снегопад. Видео

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Снегопад в Москве. Москва, зима, снегопад
Евгений Тишковец сообщил, что температура 8 мая достигнет в Москве шесть градусов Фото:

Снегопад обрушился на Москву утром 8 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«По городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь», — сообщил Тишковец в эфире «Соловьев Live». Отмечается, что снежные осадки начались в центре Москвы примерно в 10:00 и продолжались до полудня.

По словам специалиста, температура потеплеет до шести градусов 8 мая. Он отметил, что по Московской области она достигнет семи градусов.

В начале мая регионы — Свердловская, Тюменская и Челябинская области были засыпаны снегом. Власти Екатеринбурга объявили о чрезвычайной ситуации из-за природных явлений. Согласно информации от Министерства энергетики, примерно 41 тысяча жителей осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды. Неожиданные погодные условия вызвали тревогу среди дачников и садоводов, которые уже начали весенние работы на своих участках.

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Снегопад обрушился на Москву утром 8 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «По городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь», — сообщил Тишковец в эфире «Соловьев Live». Отмечается, что снежные осадки начались в центре Москвы примерно в 10:00 и продолжались до полудня. По словам специалиста, температура потеплеет до шести градусов 8 мая. Он отметил, что по Московской области она достигнет семи градусов. В начале мая регионы — Свердловская, Тюменская и Челябинская области были засыпаны снегом. Власти Екатеринбурга объявили о чрезвычайной ситуации из-за природных явлений. Согласно информации от Министерства энергетики, примерно 41 тысяча жителей осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды. Неожиданные погодные условия вызвали тревогу среди дачников и садоводов, которые уже начали весенние работы на своих участках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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