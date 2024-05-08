Природа Погода В центре Москвы прошел мощный снегопад. Видео 08 мая 2024 в 14:56 Размер текста - 17 + Евгений Тишковец сообщил, что температура 8 мая достигнет в Москве шесть градусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Снегопад обрушился на Москву утром 8 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «По городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь», — сообщил Тишковец в эфире «Соловьев Live». Отмечается, что снежные осадки начались в центре Москвы примерно в 10:00 и продолжались до полудня. По словам специалиста, температура потеплеет до шести градусов 8 мая. Он отметил, что по Московской области она достигнет семи градусов. В начале мая регионы — Свердловская, Тюменская и Челябинская области были засыпаны снегом. Власти Екатеринбурга объявили о чрезвычайной ситуации из-за природных явлений. Согласно информации от Министерства энергетики, примерно 41 тысяча жителей осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды. Неожиданные погодные условия вызвали тревогу среди дачников и садоводов, которые уже начали весенние работы на своих участках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Снегопад обрушился на Москву утром 8 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец «По городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь», — сообщил Тишковец в эфире «Соловьев Live». Отмечается, что снежные осадки начались в центре Москвы примерно в 10:00 и продолжались до полудня. По словам специалиста, температура потеплеет до шести градусов 8 мая. Он отметил, что по Московской области она достигнет семи градусов. В начале мая регионы — Свердловская, Тюменская и Челябинская области были засыпаны снегом. Власти Екатеринбурга объявили о чрезвычайной ситуации из-за природных явлений. Согласно информации от Министерства энергетики, примерно 41 тысяча жителей осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды. Неожиданные погодные условия вызвали тревогу среди дачников и садоводов, которые уже начали весенние работы на своих участках. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям