Снегопад обрушился на Москву утром 8 мая. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец
«По городу местами пройдут кратковременные осадки в разной фазе: мокрый снег, дождь», — сообщил Тишковец в эфире «Соловьев Live». Отмечается, что снежные осадки начались в центре Москвы примерно в 10:00 и продолжались до полудня.
По словам специалиста, температура потеплеет до шести градусов 8 мая. Он отметил, что по Московской области она достигнет семи градусов.
В начале мая регионы — Свердловская, Тюменская и Челябинская области были засыпаны снегом. Власти Екатеринбурга объявили о чрезвычайной ситуации из-за природных явлений. Согласно информации от Министерства энергетики, примерно 41 тысяча жителей осталась без электричества из-за неблагоприятной погоды. Неожиданные погодные условия вызвали тревогу среди дачников и садоводов, которые уже начали весенние работы на своих участках.
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