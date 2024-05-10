Матвиенко направила Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, матвиенко валентина
Валентина Матвиенко направила Владимиру Путину список с тремя кандидатами на пост главы Счетной палаты Фото:

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатов на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила она сама.

«Подписала и направила Владимиру Путину решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук», — написала Валентина Матвиенко в своем telegram-канале.

Она отметила, что Совфед ожидает представление президента. Совет Федерации готов его рассмотреть и принять в установленном порядке.

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатов на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила она сама. «Подписала и направила Владимиру Путину решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук», — написала Валентина Матвиенко в своем telegram-канале. Она отметила, что Совфед ожидает представление президента. Совет Федерации готов его рассмотреть и принять в установленном порядке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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