Матвиенко направила Путину кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список кандидатов на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщила она сама.
«Подписала и направила Владимиру Путину решение Совета палаты СФ со списком кандидатур на должность главы Счетной палаты. В списке три фамилии: глава комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова, заместитель руководителя Контрольного управления президента Борис Ковальчук», — написала Валентина Матвиенко в своем
Она отметила, что Совфед ожидает представление президента. Совет Федерации готов его рассмотреть и принять в установленном порядке.
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